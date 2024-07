Nihal Candan tatilde Bahar Candan hapiste! Eleştirilere ilk cevap geldi

17 Temmuz 2024 10:00 - Güncelleme : 17 Temmuz 2024 10:13

Sosyal medya fenomenleri Nihal Candan ile Bahar Candan kardeşler dolandırıcılık ve kara para aklama suçlamasıyla 5.5 ay önce tutuklanarak cezaevinde gönderilmişti. Candan kardeşlerden Nihal Candan, cezaevinde 'anoreksiya'ya (yemek yememe hastalığı) yakalanarak 37 kiloya kadar düştü. Sağlık sorunları yaşayan Nihal Candan tahliye edilirken, Bahar Candan'ın cezaevi süreci devam ediyor.

NİHAL CANDAN TATİLDE, BAHAR CANDAN CEZAEVİNDE

Tahliye olduktan sonra açıklamalarıyla gündemden düşmeyen Nihal Candan'ın son tatil karelerine eleştiri yağdı. Yapılan yorumlara sosyal medya üzerinden cevap veren Nihal Candan, "Bahar’ın her şeyin güzel olacağına inanmaya ihtiyacı var durmayan zihinle mücadele eden bedbaht görünen tablaya değil, ikimiz içinde mücadeleye devam edeceğim bogazda yürüyüş Namaz, yoga, agac deniz paylaşmaya ruhuma iyi gelebilecek her şeyi yapmaya çalışacağım taş atana ekmek atmaya devam. Kul görmezse Hak görür nezaketin gücü adına .. alacak nefesim oldukça iyileşmek ve aileme destek olmaya devam edeceğim sizin yorumlarınızı bugünkü psikoterapi seansımda değerlendireceğim ama söz veriyorum (burası hafif ironi barındırır) öğrenci ruhuma bedenime zihnime iyi bakmaya çalışacağım 5 ay işkence ettim sucu olmadığı halde sevgili bedenime halüsinasyonlarda annemin kucağındayım diye onu besinsiz bıraktım . Allah’ım nefes verdiği sürece ahlak kurallarına göre yaşayacağım öfkeli empati yoksunu insan topluluğuna göre değil .. sevgiler .. not : acıyla baş edebilmek için her şeyi yaparım yapıyorum da işte eylülde bitiyor işlemediğimiz suçun cezası. Allah’ın da izniyle" dedi.