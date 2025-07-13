Av tüfeğiyle dehşet! İkiz kardeşleri ölüm ayırdı

Uşak'ta ormanlık alanda arkadaşlarıyla oturan ikiz kardeşlere aralarında husumet bulunduğu iddia edilen bir kişi tarafından av tüfeğiyle ateş açıldı. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan ikiz kardeşlerden biri, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis aracıyla kaçan saldırganın peşinde.

Uşak'ın merkeze bağlı Hacıkadem Çamlığı yakınlarında korkunç bir olay yaşandı. Silahlı saldırıya uğrayan ikiz kardeşleri ölüm ayırdı.

AV TÜFEĞİYLE ATEŞ ETTİ

Ormanlık alanda oturan ikiz kardeşler O.U. (31) ile O.U.’ya (31) iddiaya göre K.İ.’nin plakasız bir araçla gelerek av tüfeği ile ateş etti.

İKİZLERİ ÖLÜM AYIRDI

Ateş edilmesinin ardından yaralanan ikiz kardeşler, yanlarında bulunan arkadaşları tarafından araçla kentte bulunan bir özel hastaneye götürüldü. Burada ikiz kardeşlerden biri yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken, diğerinin ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

ARKADAŞLARI İFADE VERDİ

Olayın ardından hastaneye jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma ekiplerince olayı gören arkadaşlarının ifadesini aldı. Arkadaşları ifadesinde, K.İ.’nin plakasız bir araçla yanlarına geldiğini ve ateş ederek olay yerinden kaçtığını iddia ettiler.

'HUSUMET' İDDİASI

Öte yandan, jandarma ekiplerince olay yerinden kaçan şüpheli için yakalanması için çalışma başlatılırken, ikiz kardeşler ile K.İ.’nin önceden husumetli olduğu iddia edildi.