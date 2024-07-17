Barış Alper Yılmaz ile Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı birlikte eğlendi

17 Temmuz 2024 09:08 - Güncelleme : 17 Temmuz 2024 09:38

Euro 2024'teki performansıyla beğeni toplayan futbolcu Barış Alper Yılmaz ile her paylaşımı olay olan Şeyma Subaşı Bodrum'da buluştu. İkilinin samimi hali dikkat çekti.

ŞEYMA SUBAŞI İLE BARIŞ ALPER YILMAZ BİRLİKTE EĞLENDİ

Sabah'ın haberine göre; Arkadaşlarıyla beraber Bodrum'a tatile giden milli futbolcu Barış Alper Yılmaz ile Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı, bir mekanda birlikte eğlendi. Yakın arkadaşlarıyla lüks bir otelde konaklayan Yılmaz, Şeyma Subaşı ile karşılaşarak derin bir sohbete daldı. İkilinin samimiyeti dikkatlerden kaçmadı.