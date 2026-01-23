Bahçelievler YEDAM’dan ğururlandıran başarı hikâyesi

Söz konusu açıklamalar, Yeşilay çatısı altında yürütülen bağımlılıkla mücadele çalışmalarının sahadaki etkisini bir kez daha gözler önüne serdi. Bahçelievler Yeşilay Şubesi bünyesinde faaliyet gösteren YEDAM, bilimsel temelli, ücretsiz ve gizlilik esaslı danışmanlık hizmetleriyle danışanlara umut olmaya devam ediyor.

Sürecin başından itibaren titizlikle takip edilmesini sağlayan, YEDAM çalışmalarına verdiği güçlü destek ve sahaya olan yakın ilgisiyle bağımlılıkla mücadelede kararlı bir duruş sergileyen Bahçelievler Yeşilay Şube Başkanı Erdal Akgül, elde edilen bu başarıdan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Danışmanlık sürecini büyük bir özveriyle yürüten Uzman Psikolog İpek Sarı ve Sosyal Hizmet Uzmanı Seda Er başta olmak üzere, tüm YEDAM ekibinin katkılarıyla danışanın iyileşme sürecinin başarıyla tamamlandığı vurgulandı.

Yetkililer, bağımlılıktan kurtuluşun mümkün olduğuna dikkat çekerek, ihtiyaç duyan herkesin YEDAM’a başvurabileceğini ifade etti.