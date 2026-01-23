Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Safa Keser

Bahçelievler YEDAM’dan ğururlandıran başarı hikâyesi

Bahçelievler YEDAM Merkezinde danışmanlık hizmeti alan bir danışan, TRT ekranlarında katıldığı programda, bağımlılıktan kurtuluş sürecini ve bu süreçte Bahçelievler YEDAM’ın kendisine sağladığı destekleri kamuoyuyla paylaştı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Bahçelievler YEDAM’dan ğururlandıran başarı hikâyesi
KAYNAK:
Bülten
|
GİRİŞ:
23.01.2026
saat ikonu 10:58
|
GÜNCELLEME:
23.01.2026
saat ikonu 10:58

Söz konusu açıklamalar, çatısı altında yürütülen bağımlılıkla mücadele çalışmalarının sahadaki etkisini bir kez daha gözler önüne serdi. Bahçelievler Yeşilay Şubesi bünyesinde faaliyet gösteren YEDAM, bilimsel temelli, ücretsiz ve gizlilik esaslı hizmetleriyle danışanlara umut olmaya devam ediyor.

Bahçelievler YEDAM’dan ğururlandıran başarı hikâyesi

Sürecin başından itibaren titizlikle takip edilmesini sağlayan, YEDAM çalışmalarına verdiği güçlü destek ve sahaya olan yakın ilgisiyle bağımlılıkla mücadelede kararlı bir duruş sergileyen Bahçelievler Yeşilay Şube Başkanı Erdal Akgül, elde edilen bu başarıdan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Danışmanlık sürecini büyük bir özveriyle yürüten Uzman Psikolog İpek Sarı ve Sosyal Hizmet Uzmanı Seda Er başta olmak üzere, tüm YEDAM ekibinin katkılarıyla danışanın iyileşme sürecinin başarıyla tamamlandığı vurgulandı.

Bahçelievler YEDAM’dan ğururlandıran başarı hikâyesi

Yetkililer, bağımlılıktan kurtuluşun mümkün olduğuna dikkat çekerek, ihtiyaç duyan herkesin YEDAM’a başvurabileceğini ifade etti.

ETİKETLER
#danışmanlık
#Iyileşme
#Yeşilay
#Bağımlılıkla Mücadele
#Yerel Çalışmalar
#Bağımlılık Tedavisi
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.