Bakan Yumaklı Türkiye'nin kaç yangın söndürme uçağı ve helikopteri olduğunu açıkladı

17 Ağustos 2024 13:25 - Güncelleme : 17 Ağustos 2024 13:26

Son günlerde Türkiye'nin dört bir tarafından yangın haberleri gelmeye devam ediyor.

Vatandaşlar tarafından Türkiye'nin kaç adet yangın söndürme uçağı ve helikopteri olduğu merak ediliyor.

TÜRKİYE'NİN KAÇ YANGIN SÖNDÜRME UÇAĞI VAR?

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı 9 Mayıs'ta düzenlenen "2024 Yılı Orman Yangınlarıyla Mücadele Hazırlık Toplantısı'nda konuyla ilgili açıklama yaptı.

Açıklamasında hava ve kara unsurlarının diğer kurumların sağladığı rezerv güçlerle daha kuvvetli hale geldiğini belirtti.

Türkiye'nin 14 insansız hava aracı ile 7 gün 24 saat boyunca ormanlarının gözetlendiği ve bu sayede de ilk müdahale süresinin 40 dakikadan 11 dakikaya kadar düştüğünü belirtmişti.

Hedeflerinin bu yıl 10 dakika olduğunun altını çizen Bakan Yumaklı Türkiye'nin rezerv güçlerle birlikte 26 yangın söndürme uçağı ve 14 İHA'sının bulunduğunu belirtmişti.

TÜRKİYE'NİN KAÇ YANGIN SÖNDÜRME HELİKOPTERİ VAR?

Bakan Yumaklı'nın açıklamalarına göre Türkiye'nin 105 tane yangın söndürme helikopteri bulunuyor.

Bakan Yumaklı'nın 2024 Yılı Orman Yangınlarıyla Mücadele Hazırlık Toplantısı'nda konuyla ilgili tam açıklaması ise şöyle:

"Bugün 184'ü akıllı olmak üzere 776 yangın gözetleme kulesi ve 14 insansız hava aracımızla ormanlarımızı 7 gün 24 saat gözetliyoruz. Yangına ilk müdahale süremizi 40 dakikadan 11 dakikaya kadar düşürdük. Hedefimiz bu yıl 10 dakika. Rezerv güçlerle birlikte, 26 uçak, 105 helikopter, 14 İHA, 1649 arazöz ve su ikmal aracı, 2 bin 453 ilk müdahale aracı ve 821 iş makinesi orman yangınlarıyla 2024 yılında mücadelemizin temelini oluşturacak. Biz, tarihimizin en güçlü filosuyla, bütün teknolojik imkanlarımızla, 25 bin orman kahramanı yangın işçimiz ve 122 bin gönüllümüzle yangınlara hazırız."

YANGIN SÖNDÜRME UÇAĞI KAÇ TON SU ALIR?

Türk Hava Kurumuna ait olan CL-215 Amfibik uçağı 1 saatte ortalama 2 defa su atabilmektedir.

CL-215 Amfibik yangın söndürme uçağı 4,5 ton su alma kapasitesine sahiptir.

YANGIN SÖNDÜRME HELİKOPTERİ KAÇ TON SU ALIR?

Yangın söndürme helikopterleri türlerine göre farklı su alma kapasitelerine sahiptir.

Türkiye'nin envanterinde bulunan ve Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) tarafından üretilen Sikorsky T70 tipi yangın söndürme helikopteri 2.5 ton su atma kapasitesine sahiptir.

YANGIN SÖNDÜRME UÇAĞI MI DAHA İYİ HELİKOPTERİ Mİ?

Yangın söndürme uçakları ve helikopterleri avantaj açısından bölgeden bölgeye değişiklik gösterir.

Uçaklar büyük su kapasitelerine sahip olmaları sayesinde geniş alanlara daha iyi müdahale eder.

Ancak su ikmal ve dolum süreleri oldukça fazla zaman alır.

Helikopterler ise ilk müdahalelerde ve dar alanlarda daha etkili olur.

İkisinin de bir arada kullanılması yangın söndürme stratejilerinde oldukça önemlidir.