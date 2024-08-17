Yangın bir anda büyüyünce dehşeti yaşadılar! Çığlık çığlığa kaçıştılar

17 Ağustos 2024 11:56 - Güncelleme : 17 Ağustos 2024 11:57

Antalya’nın Serik ilçesinde meydana gelen yangınlarda vatandaşlar büyük panik yaşadı. Vatandaşların alevlerin evlere yaklaşması nedeniyle yaşadıkları dehşet dolu anlar kameralara saniye saniye yansıdı.

ALEVLER BİR ANDA HER YERİ SARDI

Dün gece saat 23.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle büyüdü. Alevler evlere yakın bölgede bulunan ağaçlık ve çamlık alana sıçradı. Vatandaşların haber vermesi ile bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı 11 arazöz, 3 su ikmal aracı, 1 dozer, 3 ilk müdahale aracı ile Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler alevlerin evlere sıçramaması için yoğun çaba sarf ederken, yangın 4 saat sonra kontrol altına alındı ve soğutma çalışmalarına başlandı.

DEHŞET DOLU ANLAR KAMERADA

Yangını şiddetli olduğu anlarda alevlerin evlerine yaklaştığını gören vatandaşların çabaları ve yaşadıkları korku da cep telefonlarıyla kaydedildi. Kimsenin yaralanmadığı yangında 5 dönümlük zeytinlik alan ve 0,5 hektarlık ormanlık alanın zarar gördüğü öğrenildi.