İzmir'deki yangında kuryeler seferber oldu, itfaiyecilere yardım ettiler
Editör: Banu İriç / Kaynak: tgrthaber.com
17 Ağustos 2024 02:54 - Güncelleme : 17 Ağustos 2024 02:59
Karşıyaka'daki yangın bölgesine akın eden motosikletli kuryeler hem itfaiyecilerin hem de bölge halkının yardımına koştu. Cep telefonuyla kaydedilen o anlar sosyal medyada takdir topladı.
İzmir’in Karşıyaka ilçesinde ormanlık alanda başlayan yangın 30 saate yaklaştı. Devletin canla başla çalışmasının yan ısıra Türkiye'nin pek çok ilinden belediyeler ve kuruluşlar yangını söndürmek için ekip gönderdi.
Bölgedeki motosikletli kuryeler de yangın bölgesine su, yemek gibi ihtiyaçlar taşımalarının yanı sıra itfaiye ekiplerine de yardım etmeye başladı.
Kaynak: tgrthaber.com