İzmir'deki yangında kuryeler seferber oldu, itfaiyecilere yardım ettiler

17 Ağustos 2024 02:54 - Güncelleme : 17 Ağustos 2024 02:59

Son dakika | İzmir'de yangın evlere kadar sıçradı! Yangının çıkış sebebiyle ilgili açıklama geldi

Son dakika | İzmir'de yangın evlere kadar sıçradı! Yangının çıkış sebebiyle ilgili açıklama geldi

İzmir’in Karşıyaka ilçesinde ormanlık alanda başlayan yangın 30 saate yaklaştı. Devletin canla başla çalışmasının yan ısıra Türkiye'nin pek çok ilinden belediyeler ve kuruluşlar yangını söndürmek için ekip gönderdi.

Bölgedeki motosikletli kuryeler de yangın bölgesine su, yemek gibi ihtiyaçlar taşımalarının yanı sıra itfaiye ekiplerine de yardım etmeye başladı.