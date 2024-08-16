Son dakika | İzmir'de orman yangını yerleşim yerlerine ulaştı! Şehir merkezi duman altında kaldı

16 Ağustos 2024 11:58 - Güncelleme : 16 Ağustos 2024 12:20

Canlı Anlatım Özeti 'EVLERİNİZİ BOŞALTIN' UYARISI GELDİ

16.08.2024 12:17

'EVLERİNİZİ BOŞALTIN' UYARISI GELDİ

Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal vatandaşlara 'evlerinizi boşaltın' çağrısında bulundu.

İrfan Önal, "Doğançay bölgesindeki yangın, rüzgarın da etkisiyle maalesef yerleşim yerlerine kadar ulaştı. Bölgede yaşayan vatandaşlarımızın bir an önce evlerini boşaltmasını istiyoruz. Havadan ve karadan devam eden söndürme çalışmalarında tüm saha görevlilerimizin yangını söndürebilmesi için görevi olmayan araçların ve vatandaşlarımızın da bölgeden uzaklaşmasını önemle rica ediyoruz" dedi.

Önal ayrıca, "Dün akşamdan beri Doğançay, Kovankayası Parkı Mevkii'nden hızla diğer bölgelere yayılan yangını söndürme çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Tüm ekipler, yangını kontrol altına alabilmek için canla başla mücadele ediyor. Dileğimiz, yangının daha fazla büyümeden ve büyük hasarlara yol açmadan bir an önce kontrol altına alınmasıdır" dedi.

16.08.2024 12:01

ALEVLER DURDURULAMIYOR

Son dakika haberi... İzmir'in Karşıyaka ilçesi Yamanlar Dağı Karatepe mevkiinde dün akşam başlayan yangın rüzgarın da etkisiyle geniş bir bölgeye yayıldı.

Alevlere akşam saatlerinde müdahale edilse de etkili olmadı. 13 arazöz, 3 su ikmal, 2 dozer ve 3 yer ekibi gece boyunca yangını söndürmek için seferber oldu.

Gün doğumu ile birlikte hava araçları yangına müdahaleye başladı ve 2 uçak, 5 helikopter ile havadan 15 arazöz, 5 su ikmal, 2 dozer ve 3 yer ekibi ile de karadan müdahale gerçekleştirildi.

İZMİR DUMAN ALTINDA KALDI

Kuvvetli rüzgar nedeniyle alevleri kontrol alma çalışmalarının uzadığı öğrenilirken, alevler yerleşim yerlerine yaklaştı. Yangın nedeniyle çıkan dumanlar şehir merkezini kaplarken, ekiplerin alevleri kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.