İzmir'de yangın 10 katlı apartmanı alevler içinde bıraktı
Editör: Banu İriç / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
17 Ağustos 2024 00:56 - Güncelleme : 17 Ağustos 2024 01:00
İzmir'de yerleşim yerlerine sıçrayan yangında 10 katlı binanın çatısında başlayan alevlerin tüm binayı sarma anı kameraara yansıdı.
İzmir'de yangına 26 saattir ekiplerin yangına müdahalesi sürerken, Karşıyaka Zübeyde Hanım mahallesinde de bir sitede bulunan 10 katlı apartmanın çatısına kıvılcımlar sıçradı. Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin hızlı bir şekilde müdahale etmesiyle birlikte yangın kısa sürede söndürüldü.
TAHLİYE EDİLDİLER
Öte yandan apartman sakinlerinin ise tedbir amacıyla tahliye edildiği öğrenildi. Tahliye edilen vatandaşlar da bölgede bekleyişlerini sürdürüyor. Bölgedeki yangına ekiplerin müdahalesi devam ediyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı