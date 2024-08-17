İzmir'de yangın 10 katlı apartmanı alevler içinde bıraktı

17 Ağustos 2024 00:56 - Güncelleme : 17 Ağustos 2024 01:00

Son dakika | İzmir'de yangın evlere kadar sıçradı! Şehir merkezi duman altında kaldı: 'Evlerinizi bir an önce boşaltın'

Son dakika | İzmir'de yangın evlere kadar sıçradı! Şehir merkezi duman altında kaldı: 'Evlerinizi bir an önce boşaltın'

İzmir'de yangına 26 saattir ekiplerin yangına müdahalesi sürerken, Karşıyaka Zübeyde Hanım mahallesinde de bir sitede bulunan 10 katlı apartmanın çatısına kıvılcımlar sıçradı. Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin hızlı bir şekilde müdahale etmesiyle birlikte yangın kısa sürede söndürüldü.

TAHLİYE EDİLDİLER

Öte yandan apartman sakinlerinin ise tedbir amacıyla tahliye edildiği öğrenildi. Tahliye edilen vatandaşlar da bölgede bekleyişlerini sürdürüyor. Bölgedeki yangına ekiplerin müdahalesi devam ediyor.