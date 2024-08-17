İzmir'de alev alev yanıyor! Yerleşim yerlerine sıçradı: İşte dakika dakika gelişmeler...

17 Ağustos 2024 09:48 - Güncelleme : 17 Ağustos 2024 10:08

Yurdun dört bir yanında çıkan orman ve kırsal yangınlarına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

İzmir'in Karşıyaka ilçesi Yamanlar Karatepe mevkiindeki ormanlık alanda dün akşam başlayan yangın, kuvvetli rüzgar nedeniyle hızla yayıldı.

Yangına, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 5 uçak, 15 helikopter, 46 arazöz, 10 su ikmal aracı, 4 dozer ve 4 yer ekibi müdahale etti.

Ekipler seferber olmuş durumda, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı sahada gelişmeleri yakından takip ederek talimatlarla krizi yerinde yönetiyor.

Sabah saatlerinde yangına müdahale yeniden başladı. Yangının çıkış sebebinin piknik amacıyla yakılan ateşten kaynaklandığı ortaya çıktı.

İşte İzmir'deki orman yangınıyla ilgili son durum, dakika dakika gelişmeler...

72 YANGINDAN 69'U KONTROL ALTINDA

17.08.2024 / 09.46

Bakan Yumaklı: "72 yangın vardı 69’u kontrol altına alındı.

Aktif olan yangınlardan Bolu Göynük yangının enerjisi düşürüldü. Karabük, Ovacık’taki yangının da enerjisi düşürülmüş vaziyette.

İzmir Yamanlar’ın da enerjisi düştü. Sancaklı köyü yakınında sarp alan var. oraya hava araçları müdahale edemiyor. Karadan ekipler gece boyu müdahaleleri yaptılar. Şu an orası devam ediyor. Şehri ilgilendiren herhangi bir husus kalmadı. Hali hazırda yangınla ilgili şehri tedirgin edecek herhangi bir husus söz konusu değil. İzmir Yamanlar için etkilenen alan; kırsal alan var, açık alan var. Toplam etkilenen alan 1600 hektar civarında.

'ORGANİZE KÖTÜLÜK'

Yangınlarla mücadele ederken organize kötülükle mücadele ediyoruz. Uluslararası çağrılar var mesela, hep söylüyoruz buna ihtiyacımız yok. Bu neden yapıyor, panik oluşturmak için.

Başka şehirlerdeki, başka tarihlerdeki yangınlar İzmir’deymiş gibi servis ediliyor. Organize kötülük. Vatandaşlarımıza bu tip dezenformasyonlara kanmamalarını, bizim açıklamalarımızı takip etmelerini söylüyorum.

17.08.2024 / 08.20

MÜDAHALE YENİDEN BAŞLADI

İzmir’in Karşıyaka ilçesindeki Yamanlar Dağı’nda iki gün önce başlayan ve yerleşim yerlerine sıçrayan orman yangını devam ederken, günün ilk ışıklarıyla havadan tekrar müdahale başladı.

17.08.2024 06:26

AYDIN'DA YANGIN SÜRÜYOR

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde çıkan ve kısa sürede geniş bir alana yayılan orman yangına ekiplerin müdahalesi gece boyunca sürdü.

Yangın, 16 Ağustos Cuma günü saat 16.45 sıralarında Alhisar Mahallesi'nde meydana geldi. Kırsal alanda başlayan yangın ormana sıçradı.

Yangının şiddetli rüzgar nedeniyle kontrolden çıkması, söndürme çalışmalarını oldukça zorlaştırdı. Alevlerin tehdit ettiği Örmepınar Mahallesi'nde de 45 vatandaş bölgeden tahliye edildi. Havanın kararması ile birlikte gece görüş kabiliyetine sahip yangın söndürme helikopteri devreye girerek alevlerin yayılmasını önlemeye çalıştı. Ekipler karadan yaptıkları çalışmalarla gece boyunca alevlerle adeta göğüs göğüse mücadele etti.

17.08.2024 02:27

AFAD'DAN SON DURUM AÇIKLAMASI

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Türkiye’nin farklı yerlerinde devam eden yangınları kontrol altına almak için müdahale çalışmalarının havadan ve karadan devam ettiğini açıkladı.

AFAD tarafından paylaşılan bilgilere göre, Türkiye’nin farklı yerlerinde devam eden yangınlara müdahale çalışmaları devam ediyor. İzmir, Aydın, Bolu, Muğla ve Manisa’da yangına müdahale çalışmalarında 90 hava aracı 4 bin 717 personel ve bin 218 araç görev alıyor. Tedbir amacıyla ise 3 bin 583 vatandaşın tahliyesi gerçekleştirildi.

İzmir’de devam eden yangın nedeniyle ise 2 bin 489 personel 258 araç ile 604 iş makinası sevk edildi. Yangının yerleşim yerlerine yakın olması sebebiyle 8 farklı yerleşim yerinde 900 kişi ise tedbir amacıyla tahliye edildi. Bolu Göynük'teki yangına ise 986 personel, 384 araç ve 371 iş makinası ile müdahale çalışmaları devam ediyor.

4 farklı yerleşim yerindeki toplam 413 vatandaş ise tedbir amacıyla güvenli alanlara tahliye edildi. Manisa Gördes'teki yangına 583 personel, 149 araç ve 121 iş makinası ile yangını kontrol altına alma çalışmaları aralıksız sürdürülüyor. Manisa’da ise bin 190 kişinin güvenli alanlara tahliyesi gerçekleştirildi.

Aydın Bozdoğan devam eden yangınına 35 personel, 10 araç ve 12 iş makinası ile müdahale çalışmaları devam ediyor. Tedbir amaçlı 3 farklı yerleşim yerindeki 550 vatandaşın ise güvenli alanlara tahliyesi gerçekleştirildi.

17.08.2024 01:43

DMM'DEN "YANGINA MÜDAHALE YAPILMIYOR" İDDİALARINA YALANLAMA

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklamada sosyal medya hesaplarından paylaşılan, “İzmir’deki yangınlara gerekli müdahale yapılmıyor” iddialarının doğru olmadığı bildirildi.

Açıklamada, yangınlara müdahalelerin aralıksız devam ettiği ve yangınların ilk anından itibaren, ilgili tüm kurum ile kuruluşların koordineli bir şekilde çalışmalarını sürdürdüğü ifade edildi.

17.08.2024 01:25

SABOTAJ YOK, GÖZALTILAR VAR

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İzmir'in Karşıyaka ilçesindeki yangının 3 kişinin piknik amaçlı yaktığı ateş nedeniyle çıktığını söyledi. Sabotaj iddiasıyla ilgili konuşan Yumaklı şu an için böyle bir durumun tespit edilmediğini bildirdi.

Yumaklı, İzmir Yamanlar'da 3 kişinin arandığını, İzmir Ödemiş'te 2, Bolu'da 4 kişinin gözaltına alındığını söyledi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, adli soruşturma başlatıldığını sosyal medyadan duyurdu: "Ülkemizin farklı bölgelerinde çıkan orman yangınlarıyla ilgili Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından adli soruşturmalar ilk andan itibaren başlatılmıştır.

Soruşturmalar titizlikle sürdürülmektedir. Devletimiz, tüm imkanlarını seferber ederek yangınlardan etkilenen vatandaşlarımızın yanındadır.

Adalet Bakanlığı olarak, havadan ve karadan aralıksız bir şekilde müdahale edilen orman yangınlarını söndürme çalışmalarına katılmaları için Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Arama ve Kurtarma ekiplerimizi (CEKUT) görevlendirdik. 100 kişilik uzman CEKUT ekibimizi, araç ve ekipmanlarıyla birlikte yangınlara müdahale için teyakkuza geçirdik. "

17.08.2024 00:54

900 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İzmir'de orman yangınlarına müdahale çalışmalarının aralıksız devam ettiğini, Karşıyaka ve Bayındır ilçelerinde 900 vatandaşın tahliye edildiğini bildirdi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İzmir'de meydana gelen orman yangınlarına müdahale çalışmalarının aralıksız devam ettiğini belirtti.

Çalışmalara ilişkin bilgi veren Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Karşıyaka ilçesinde yangının yerleşim yerlerini tehdit etmesi sebebiyle AFAD, jandarma ve polisimizin koordinesinde, Sancaklı Mahallesi'nde 170, Doğançay Mahallesi'nde 500, Zübeyde Mahallesi'nde 50, Onur Mahallesi'nde 80 olmak üzere toplam 800 vatandaşımız, Bayındır ilçesinde ise 100 vatandaşımız tahliye edilmiştir. Yangından etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum."