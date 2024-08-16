İzmir Karşıyaka'da orman yangını kontrol altına alınamazken evleri boşaltın uyarısı geldi

16 Ağustos 2024 14:02 - Güncelleme : 16 Ağustos 2024 14:04

Didim'de yangına 2 helikopter ve 1 uçak müdahale ediyor

Didim'de yangına 2 helikopter ve 1 uçak müdahale ediyor

Son dakika | İzmir'de yangın evlere kadar sıçradı! Şehir merkezi duman altında kaldı: 'Evlerinizi bir an önce boşaltın'

Son dakika | İzmir'de yangın evlere kadar sıçradı! Şehir merkezi duman altında kaldı: 'Evlerinizi bir an önce boşaltın'

Örnekköy Geçici Köpek Bakım Evi'ne yaklaşan yangın kontrol altına alınmaya çalışırken rüzgarın etkisiyle daha geniş alanlara yayılmaya başlıyor.

İZMİR KARŞIYAKA BAYRAKLI YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ MÜ SON DAKİKA?

İzmir'de çıkan orman yangını rüzgarın etkisiyle büyürken ekipler çalışmalarını hızlandırdı.

Yerleşim yerine ilerlemesiyle beraber İzmir Valisi Süleyman Elban, "Şu ana kadar can kaybı yok. Nihai durum yangın sönünce ortaya çıkacak. Rüzgarın hızı saatte 80 kilometre. Rüzgarın şiddetli olmasından dolayı zaman zaman hava müdahalesini durdurmak zorunda kalıyoruz, çok sayıda ekip destek veriyor.

Yoğun bir gayret var. 4--5 ayrı bölgede devam ediyor. Şu an risk olmamakla birlikte yoğun çabalarımız devam ediyor. Bir köyü tahliye ettik, tüm hava araçlarımız hazırda bekliyor" ifadelerini kullandı.

İZMİR ÖRNEKKÖY, DOĞANÇAY YANGIN SON DURUM NEDİR?

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde Yamanlar Dağı'nda devam eden yangın rüzgarın etkisiyle beraber büyürken henüz kontrol altına alınamadı.

Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, X hesabından şu uyarıyı yaptı:

"Doğançay bölgesindeki yangın, rüzgarın da etkisiyle maalesef yerleşim yerlerine kadar ulaştı. Bölgede yaşayan vatandaşlarımızın bir an önce evlerini boşaltmasını istiyoruz.

Havadan ve karadan devam eden söndürme çalışmalarında tüm saha görevlilerimizin yangını söndürebilmesi için görevi olmayan araçların ve vatandaşlarımızın da bölgeden uzaklaşmasını önemle rica ediyoruz"

İZMİR'İN NERESİNDE YANGIN VAR, HANGİ İLÇE?

Karşıyaka ilçesinin Yamanlar Dağı Karatepe mevkiinde dün çıkan yangın kontrol altına alınamazken büyümeye devam ediyor.

13 arazöz, 3 su ikmal, 2 dozer ve 3 yer ekibi çalışmalarını geceden beri sürdürürken sabahın ilk saatleriyle beraber 2 uçak, 5 helikopter ile havadan 15 arazöz, 5 su ikmal, 2 dozer ve 3 yer ekibi ile söndürme çalışmalarına devam edildi.