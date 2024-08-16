Didim yangını kontrol altına alınamazken 2 helikopter ve 1 uçak müdahale ediyor

16 Ağustos 2024 13:52 - Güncelleme : 16 Ağustos 2024 15:10

Son dakika | İzmir'de yangın evlere kadar sıçradı! Şehir merkezi duman altında kaldı: 'Evlerinizi bir an önce boşaltın'

Son dakika | İzmir'de yangın evlere kadar sıçradı! Şehir merkezi duman altında kaldı: 'Evlerinizi bir an önce boşaltın'

İzmir Karşıyaka'da çıkan yangın Balçova, Çiğli, Gaziemir ve Narlıdere'yi de etkiledi

İzmir Karşıyaka'da çıkan yangın Balçova, Çiğli, Gaziemir ve Narlıdere'yi de etkiledi

Aydın'ın Didim ilçesinde çıkan makilik alan yangınında çalışmalar sürerken ekipler olay yerine sevk edildi.

Yaz aylarının gelmesiyle beraber orman yangınları artış gösterirken son dakika olayının nerede ve neden olduğu da gündemde yer aldı.

DİDİM YANGIN SON DAKİKA SÖNDÜRÜLDÜ MÜ?

16 Ağustos günü Aydın'ın Didim ilçesinde makilik alanda çıkan yangın vatandaşları endişelendirirken henüz kontrol altına alınamadı.

Akyeniköy Mahallesi Balova mevkii çevresinde 13.30 gibi çıkan yangının sebebi henüz bilinmezken vatandaşların ihbarı sonucu ekipler sevk edildi.

Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri çalışmalara devam ederken 2 helikopter ve 1 uçak müdahale ediyor.

Olay yerinden görüntüler: