Didim yangını kontrol altına alınamazken 2 helikopter ve 1 uçak müdahale ediyor
Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber
16 Ağustos 2024 13:52 - Güncelleme : 16 Ağustos 2024 15:10
16 Ağustos günü Didim'de çıkan yangın henüz kontrol altına alınamazken ekipler havadan ve karadan olarak destek vermeye devam ediyor. Bugün İzmir'de de yangınla mücadele edilirken son dakika Didim yangın söndürüldü mü, son durum nedir merak ediliyor.
Aydın'ın Didim ilçesinde çıkan makilik alan yangınında çalışmalar sürerken ekipler olay yerine sevk edildi.
Yaz aylarının gelmesiyle beraber orman yangınları artış gösterirken son dakika olayının nerede ve neden olduğu da gündemde yer aldı.
DİDİM YANGIN SON DAKİKA SÖNDÜRÜLDÜ MÜ?
16 Ağustos günü Aydın'ın Didim ilçesinde makilik alanda çıkan yangın vatandaşları endişelendirirken henüz kontrol altına alınamadı.
Akyeniköy Mahallesi Balova mevkii çevresinde 13.30 gibi çıkan yangının sebebi henüz bilinmezken vatandaşların ihbarı sonucu ekipler sevk edildi.
Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri çalışmalara devam ederken 2 helikopter ve 1 uçak müdahale ediyor.
Olay yerinden görüntüler:
Kaynak: TGRT Haber