İzmir Karşıyaka'da çıkan yangın Balçova, Çiğli, Gaziemir ve Narlıdere'yi de etkiledi

16 Ağustos 2024 11:46 - Güncelleme : 16 Ağustos 2024 11:57

Dün akşam saatlerinde İzmir'in Karşıyaka ilçesine bağlı Yamanlar Karatepe mevkiinde orman yangını çıktı.

Ekipler tarafından saat 21.10'da çıkan yangına 21.15'te ilk müdahaleler yapılmaya başlandı.

Rüzgarın etkisi ile kısa sürede büyüyen yangın çevre ilçelerden de görülmeye başlandı.

Vatandaşlar tarafından yangının son durumu merak ediliyor.

İZMİR KARŞIYAKA YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ MÜ?

Bölgeye gönderilen 4 uçak, 5 helikopter, 19 arazöz, 4 su ikmal aracı, 2 dozer ve 4 yer ekibi ile yangını söndürmek için çalışmalar devam ediliyor.

Yangın bölgesinde bulunan 1 hayvan barınağı tahliye edilirken, yazlık evlerde bulunan vatandaşların bazıları da jandarma kontrolünde bölgeden uzaklaştırılarak güvenli alana sevk edildi.

BALÇOVA, ÇİĞLİ, GAZİEMİR VE NARLIDERE YANGINDAN ETKİLENDİ

Karşıyaka ilçesinde başlayan yangın şiddetli rüzgarın etkisi ile Balçova, Çiğli, Gaziemir ve Narlıdere bölgelerini de etkiledi.

İzmir'i duman bulutunun esir aldığı görüldü.