Gelibolu'dan yıkan görüntüler: Kanla sulanmış ormanlar küle döndü! Gün ağardı, yangının tahribatı ortaya çıktı
Çanakkale Savaşları'nın yaşandığı Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki orman yangının neden olduğu ağır tahribat günün ağarmasıyla gözler önüne serildi. Yanan alanlar dron kamerası ile görüntülenirken özellikle Arıburnu Ovası'nın önemli bir bölümünün köle döndüğü görüldü.
Çanakkale'deki Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda dün çıkan orman yangının ardından bölgedeki ağır tahribat günün ışımasıyla gözler önüne serildi.
Eceabat ilçesi sınırları içerisinde kalan ve ecdanın en önemli zaferlerinden Çanakkale Savaşları'nın yaşandığı yarımadadaki yangından etkilenen ve adeta küle dönen ormanlık alanlar dron ile görüntülendi.
TAHRİBAT ÇOK BÜYÜK
Görüntülerde en kanlı çatışmaların yaşandığı Conkabayırı'nı alevlerin teğet geçtiği görülürken, Arıburnu Ovası'nın çok ciddi bir bölümünün yandığı gözlendi. Yangında Anzak koyu ile bazı yabancı mezarlar da yangından ciddi şekilde etkilendi.
Yangın dün sabah Büyükanafarta köyü yakınlarında saat 09.50 sıralarında ziraat arazisinde başlamıştı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler ormanlık alana sıçradmıy ve Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda çok geniş bir alana yayılmıştı.
ALEVLERLE MÜCADELE SÜRÜYOR
Diğer yandan Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra çevre il ve ilçelerden gelen takviye ekiplerle yangına karşı hummalı mücadele sürüyor.