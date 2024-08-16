Gelibolu'dan yıkan görüntüler: Kanla sulanmış ormanlar küle döndü! Gün ağardı, yangının tahribatı ortaya çıktı

16 Ağustos 2024 07:28 - Güncelleme : 16 Ağustos 2024 07:35

Çanakkale'deki Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda dün çıkan orman yangının ardından bölgedeki ağır tahribat günün ışımasıyla gözler önüne serildi.

Eceabat ilçesi sınırları içerisinde kalan ve ecdanın en önemli zaferlerinden Çanakkale Savaşları'nın yaşandığı yarımadadaki yangından etkilenen ve adeta küle dönen ormanlık alanlar dron ile görüntülendi.

TAHRİBAT ÇOK BÜYÜK

Görüntülerde en kanlı çatışmaların yaşandığı Conkabayırı'nı alevlerin teğet geçtiği görülürken, Arıburnu Ovası'nın çok ciddi bir bölümünün yandığı gözlendi. Yangında Anzak koyu ile bazı yabancı mezarlar da yangından ciddi şekilde etkilendi.

Yangın dün sabah Büyükanafarta köyü yakınlarında saat 09.50 sıralarında ziraat arazisinde başlamıştı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler ormanlık alana sıçradmıy ve Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda çok geniş bir alana yayılmıştı.

ALEVLERLE MÜCADELE SÜRÜYOR

Diğer yandan Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra çevre il ve ilçelerden gelen takviye ekiplerle yangına karşı hummalı mücadele sürüyor.