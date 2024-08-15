Çanakkale, Bolu ve Manisa'da orman yangını: Ekipler alevlerle canla başla mücadele ediyor

15 Ağustos 2024 19:12 - Güncelleme : 15 Ağustos 2024 19:24

Çanakkale’nin Eceabat, Bolu’nun Göynük ve Manisa’nın Gördes ilçelerinde orman yangını çıktı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı yangına 14 uçak, 31 helikopter, 265 kara aracı ve bin 413 orman personeli ile müdahale edildiğini açıkladı.

ALEVLER BİR ANDA BÜYÜDÜ

Çanakkale’nin Eceabat ilçesinde çıkan orman yangınında alevler bir anda büyüdü. Rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayılan alevler, 57. Alay Şehitliği’ni tehdit ediyor.

EKİPLER KAZA YAPTI

Olay yerine orman işçilerini taşıyan araç kaza yaptı. Kazada 2 orman işçisi ise 112 Acil Sağlık ekiplerince Eceabat Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

57. ALAY ŞEHİTLİĞİ VE CONKBAYIRI KAPATILDI

Çanakkale Savaşları’nın yaşandığı bölgedeki 57. Alay Şehitliği ile Conkbayırı mevkileri ise yangın sebebiyle geçici olarak ziyarete kapatıldı. 57. Alay Şehitliği'ni tehdit eden alevler nedeniyle ekipler bir set çekerek alevlerin ilerleyişini durdurmaya çalışıyor.

BOLU'YU DA ALEVLER ESİR ALDI

Bolu’da da Göynük ilçesinde ormanlık alanda başlayan yangın için ekipler seferber oldu. Bekirfakılar köyü mevkisindeki ormanlık alanda çıkan yangın için havadan da destek istendiği belirtildi.

BOLU'DAN YÜKSELEN DUMANLAR ESKİŞEHİR'E ULAŞTI

Bekirfakılar köyü mevkisindeki ormanlık alanda çıkan ve söndürme çalışmaları sürdürülen yangının neden olduğu duman, Eskişehir kent merkezine kafar geldi.

Geniş çaptaki duman tabakası, şehrin birçok noktasından görüldü. Duman nedeniyle gökyüzünün bir kısmı karanlığa büründü.

MANİSA DÜNDEN BERİ YANIYOR

Manisa'da çıkan orman yangını ikinci gününde hala söndürülmeyi bekliyor. Gördes ilçesi Boyalı Mahallesi yakınlarındaki ormanda, dün saat 14.30 sıralarında yangın için ekipler seferber oldu.

Yangına, 2 uçak, 3 helikopter, 8 arazöz, 2 su ikmal, 1 dozer ve 1 yer ekibi ile havadan ve karadan müdahale edildi.