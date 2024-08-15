Çanakkale, Bolu ve Manisa'da orman yangını: Ekipler alevlerle canla başla mücadele ediyor
Çanakkale, Bolu ve Manisa’da ciğerlerimiz yanıyor. Orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale devam ederken Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yangınlarda 14 uçak ve 31 helikopterin alevlere müdahale ettiğini açıkladı. İşte Çanakkale, Bolu ve Manisa'daki orman yangınlarında son durum...
Çanakkale’nin Eceabat, Bolu’nun Göynük ve Manisa’nın Gördes ilçelerinde orman yangını çıktı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı yangına 14 uçak, 31 helikopter, 265 kara aracı ve bin 413 orman personeli ile müdahale edildiğini açıkladı.
ALEVLER BİR ANDA BÜYÜDÜ
Çanakkale’nin Eceabat ilçesinde çıkan orman yangınında alevler bir anda büyüdü. Rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayılan alevler, 57. Alay Şehitliği’ni tehdit ediyor.
EKİPLER KAZA YAPTI
Olay yerine orman işçilerini taşıyan araç kaza yaptı. Kazada 2 orman işçisi ise 112 Acil Sağlık ekiplerince Eceabat Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
57. ALAY ŞEHİTLİĞİ VE CONKBAYIRI KAPATILDI
Çanakkale Savaşları’nın yaşandığı bölgedeki 57. Alay Şehitliği ile Conkbayırı mevkileri ise yangın sebebiyle geçici olarak ziyarete kapatıldı. 57. Alay Şehitliği'ni tehdit eden alevler nedeniyle ekipler bir set çekerek alevlerin ilerleyişini durdurmaya çalışıyor.
BOLU'YU DA ALEVLER ESİR ALDI
Bolu’da da Göynük ilçesinde ormanlık alanda başlayan yangın için ekipler seferber oldu. Bekirfakılar köyü mevkisindeki ormanlık alanda çıkan yangın için havadan da destek istendiği belirtildi.
BOLU'DAN YÜKSELEN DUMANLAR ESKİŞEHİR'E ULAŞTI
Bekirfakılar köyü mevkisindeki ormanlık alanda çıkan ve söndürme çalışmaları sürdürülen yangının neden olduğu duman, Eskişehir kent merkezine kafar geldi.
Geniş çaptaki duman tabakası, şehrin birçok noktasından görüldü. Duman nedeniyle gökyüzünün bir kısmı karanlığa büründü.
MANİSA DÜNDEN BERİ YANIYOR
Manisa'da çıkan orman yangını ikinci gününde hala söndürülmeyi bekliyor. Gördes ilçesi Boyalı Mahallesi yakınlarındaki ormanda, dün saat 14.30 sıralarında yangın için ekipler seferber oldu.
Yangına, 2 uçak, 3 helikopter, 8 arazöz, 2 su ikmal, 1 dozer ve 1 yer ekibi ile havadan ve karadan müdahale edildi.