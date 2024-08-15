Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde çıkan orman yangını nedeniyle 57. Alay Şehitliği ziyarete kapatıldı

15 Ağustos 2024 11:38 - Güncelleme : 15 Ağustos 2024 11:39

Bugün Çanakkale'nin Eceabat ilçesine bağlı Büyükanafarta köyü yakınlarında bulunan ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

Sabah saatlerinde başlayan yangını söndürmek için bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı çok sayıda yangın söndürme ekibi sevk edildi.

ÇANAKKALE YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ MÜ?

Çanakkale Savaşları'nın yaşandığı Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki 57. Alay Şehirliği ile Conkbayırı bölgesine yakın bir alanda yangın çıktı.

Yangın sebebiyle bölgeye ziyaretler geçici olarak kapatıldı.

Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahale ediyor.