Bursa'da otluk alanda yangın çıktı! Odun depolarına sıçrayabilir

15 Ağustos 2024 12:05 - Güncelleme : 15 Ağustos 2024 12:07

Havaların ısınması ile birlikte orman yangınlarının da sayısı giderek artmaya başladı.

15 Ağustos Perşembe günü Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesine bağlı Veysel Karani Mahallesi'nde bulunan bir otluk alanda yangın çıktı.

Vatandaşların ihbarı üzerine henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı çıkan yangını söndürmek için çok sayıda itfaiye ekibi gönderildi.

BURSA YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ MÜ?

Odun depolarının yakınında çıkan yangın kısa süre içerisinde rüzgarın etkisi ile büyüdü.

Bölgeye gönderilen itfaiye ekipleri tarafından yangına müdahaleler devam ediyor.

Yangının odun depolarına ulaşmaması için ekipler tarafından yoğun bir çalışma sürdürülüyor.