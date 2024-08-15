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Bursa'da otluk alanda yangın çıktı! Odun depolarına sıçrayabilir

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT HABER
15 Ağustos 2024 12:05 - Güncelleme : 15 Ağustos 2024 12:07
Bursa&#039;da otluk alanda yangın çıktı! Odun depolarına sıçrayabilir

Bugün Bursa merkez Osmangazi ilçesinde yangın çıktı. Otluk alanda başlayarak rüzgarın etkisi ile geniş bir alana yayılan yangının odun depolarına sıçrama riski bulunuyor.

Havaların ısınması ile birlikte orman yangınlarının da sayısı giderek artmaya başladı.

15 Ağustos Perşembe günü Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesine bağlı Veysel Karani Mahallesi'nde bulunan bir otluk alanda yangın çıktı.

Vatandaşların ihbarı üzerine henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı çıkan yangını söndürmek için çok sayıda itfaiye ekibi gönderildi.

Bursa'da otluk alanda yangın çıktı! Odun depolarına sıçrayabilir - 1. Resim

BURSA YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ MÜ?

Odun depolarının yakınında çıkan yangın kısa süre içerisinde rüzgarın etkisi ile büyüdü.

Bölgeye gönderilen itfaiye ekipleri tarafından yangına müdahaleler devam ediyor.

Yangının odun depolarına ulaşmaması için ekipler tarafından yoğun bir çalışma sürdürülüyor. 

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Kaynak: TGRT HABER
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