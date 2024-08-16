İzmir Karşıyaka yangını nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatıldı

16 Ağustos 2024 14:39 - Güncelleme : 16 Ağustos 2024 14:46

Son dakika | İzmir'de yangın evlere kadar sıçradı! Şehir merkezi duman altında kaldı: 'Evlerinizi bir an önce boşaltın'

Son dakika | İzmir'de yangın evlere kadar sıçradı! Şehir merkezi duman altında kaldı: 'Evlerinizi bir an önce boşaltın'

İzmir’in Karşıyaka ilçesinde çıkan orman yangınında söndürme çalışmaları sürerken henüz kontrol altına alınamadı. Havadan ve karadan olarak büyük çalışma yürütülürken yangının rüzgar etkisiyle büyümesinin ardından birkaç güzergah trafiğe kapatıldı.

İZMİR'DE HANGİ YOLLAR TRAFİĞE KAPATILDI 16 AĞUSTOS?

Bugün İzmir'de çıkan yangın büyümeye devam ederken Doğançay ve Sancaklı mahallelerine ulaştı.

Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, "Doğançay bölgesindeki yangın, rüzgarın da etkisiyle maalesef yerleşim yerlerine kadar ulaştı. Bölgede yaşayan vatandaşlarımızın bir an önce evlerini boşaltmasını istiyoruz.

Havadan ve karadan devam eden söndürme çalışmalarında tüm saha görevlilerimizin yangını söndürebilmesi için görevi olmayan araçların ve vatandaşlarımızın da bölgeden uzaklaşmasını önemle rica ediyoruz" sözleri ile uyarıda bulunurken İzmir Büyükşehir Belediyesi trafiğe kapatılan yolları duyurdu.

Bugün yangın sebebiyle Doğançay Mahallesi ile Sancaklı Mahallesi’ne gidilen yollar, Yeni Girne Caddesi üzerinden Zübeyde Hanım Mahallesi’ne gidişler, Baş Pehlivan Karaali Caddesi üzeri deniz kortları istikametine doğru olan yol ve Bayraklı Toki'ler 6. Etap’da istikametine giden yollar kapatıldı.

İZMİR TRAFİĞE KAPATILAN YOLLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Karşıyaka ilçesinde büyüyen yangın yerleşim alanlarına yayılırken İzmir Büyükşehir Belediyesi şu duyuruyu yaptı: