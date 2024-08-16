İzmir Karşıyaka'da başlayan yangın Bayraklı ilçesine sıçradı! Doğançay bölgesinde evler boşaltılıyor

16 Ağustos 2024 14:19 - Güncelleme : 16 Ağustos 2024 14:19

Son dakika | İzmir'de yangın evlere kadar sıçradı! Şehir merkezi duman altında kaldı: 'Evlerinizi bir an önce boşaltın'

Son dakika | İzmir'de yangın evlere kadar sıçradı! Şehir merkezi duman altında kaldı: 'Evlerinizi bir an önce boşaltın'

15 Ağustos Perşembe günü saat 21.10'da İzmir'in Karşıyaka ilçesinde bağlı olan Yamanlar Karatepe mevkiinde çıkan orman yangını şiddetli rüzgarın etkisi ile giderek artmaya başladı.

Çevre ilçelere de sıçrayan yangını söndürmek için ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor.

Vatandaşlar tarafından yangının son durumu merak edildi.

İZMİR BAYRAKLI'DA YANGINDAN DOLAYI DOĞANÇAY'DA EVLER BOŞALTILIYOR

İzmir'in Bayraklı ilçesine bağlı Doğançay bölgesinde yangın nedeniyle vatandaşların evlerini boşaltması istendi.

Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal konuyla ilgili açıklama yaptı.

Açıklamasında "Doğançay bölgesindeki yangın, rüzgarın da etkisiyle maalesef yerleşim yerlerine kadar ulaştı. Bölgede yaşayan vatandaşlarımızın bir an önce evlerini boşaltmasını istiyoruz. Havadan ve karadan devam eden söndürme çalışmalarında tüm saha görevlilerimizin yangını söndürebilmesi için görevi olmayan araçların ve vatandaşlarımızın da bölgeden uzaklaşmasını önemle rica ediyor" ifadelerini kullandı.

İZMİR BAYRAKLI YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ MÜ?

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde başlayıp Bayraklı bölgesine sıçrayan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Bölgeye gönderilen 4 uçak, 5 helikopter, 19 arazöz, 4 su ikmal aracı, 2 dozer ve 4 yer ekibi ile havadan ve karadan yangına müdahale ediliyor.