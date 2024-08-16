Tgrt Haber
Haberler>Aktüel>İzmir Karşıyaka'da başlayan yangın Bayraklı ilçesine sıçradı! Doğançay bölgesinde evler boşaltılıyor

İzmir Karşıyaka'da başlayan yangın Bayraklı ilçesine sıçradı! Doğançay bölgesinde evler boşaltılıyor

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT HABER
16 Ağustos 2024 14:19 - Güncelleme : 16 Ağustos 2024 14:19

Dün gece İzmir'in Karşıyaka ilçesinde bulunan Yamanlar bölgesinde başlayan orman yangını yerleşim alanlarına sıçradı. Bayraklı bölgesine bağlı olan Doğançay bölgesinde yangın nedeniyle evler boşaltılıyor.

15 Ağustos Perşembe günü saat 21.10'da İzmir'in Karşıyaka ilçesinde bağlı olan Yamanlar Karatepe mevkiinde çıkan orman yangını şiddetli rüzgarın etkisi ile giderek artmaya başladı.

Çevre ilçelere de sıçrayan yangını söndürmek için ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor.

Vatandaşlar tarafından yangının son durumu merak edildi.

İzmir Karşıyaka'da başlayan yangın Bayraklı ilçesine sıçradı! Doğançay bölgesinde evler boşaltılıyor - 1. Resim

İZMİR BAYRAKLI'DA YANGINDAN DOLAYI DOĞANÇAY'DA EVLER BOŞALTILIYOR

İzmir'in Bayraklı ilçesine bağlı Doğançay bölgesinde yangın nedeniyle vatandaşların evlerini boşaltması istendi.

Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal konuyla ilgili açıklama yaptı.

Açıklamasında "Doğançay bölgesindeki yangın, rüzgarın da etkisiyle maalesef yerleşim yerlerine kadar ulaştı. Bölgede yaşayan vatandaşlarımızın bir an önce evlerini boşaltmasını istiyoruz. Havadan ve karadan devam eden söndürme çalışmalarında tüm saha görevlilerimizin yangını söndürebilmesi için görevi olmayan araçların ve vatandaşlarımızın da bölgeden uzaklaşmasını önemle rica ediyor" ifadelerini kullandı.

İzmir Karşıyaka'da başlayan yangın Bayraklı ilçesine sıçradı! Doğançay bölgesinde evler boşaltılıyor - 2. Resim

İZMİR BAYRAKLI YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ MÜ?

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde başlayıp Bayraklı bölgesine sıçrayan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Bölgeye gönderilen 4 uçak, 5 helikopter, 19 arazöz, 4 su ikmal aracı, 2 dozer ve 4 yer ekibi ile havadan ve karadan yangına müdahale ediliyor.

İlgili Haberler

Kaynak: TGRT HABER
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...