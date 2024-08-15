Balık sezonu 1 Eylül 2024 tarihinde başlayacak! 15 Ağustos'tan itibaren geleneksel avcılığa izin verilecek

15 Ağustos 2024 14:02 - Güncelleme : 15 Ağustos 2024 14:04

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 15 Nisan tarihinde denizlerde av yasağı başladığı açıklanmıştı.

Endüstriyel avcılık yapan balıkçı gemilerini kapsayan yasağın ne zaman biteceği ise vatandaşlar tarafından merak ediliyor.

BALIK SEZONU BAŞLADI MI?

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından açıklanan bilgilere göre 15 Nisan tarihinde başlayan av yasağı 4,5 ay sürecek.

Yani av yasağı 1 Eylül 2024 tarihinde kalkacak ve balık sezonu başlayacak.

KÜÇÜK ÖLÇEKLİ GELENEKSEL YÖNTEM BALIKÇILARA AV YASAĞI KALKTI

15-31 Ağustos tarihleri arasında Tarım ve Orman Bakanlığınca yapılan açıklamaya göre küçük ölçekli balıkçıların geleneksel yöntem olan olta ve çapari ile palamut avcılığı yapmalarına izin verilecek.

Bu kapsamda kentte küçük tekneleriyle denize açılan balıkçılar, olta ve çapari yöntemiyle palamut avcılığı yapabilecek.

İlk palamutlar tezgahta yerini alırken tanesi ise 35 liradan vatandaşlara satıldı.