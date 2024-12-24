Balıkesir patlamada kaç kişi öldü? Valilik can kaybı sayısını açıkladı

24 Aralık 2024 09:53 - Güncelleme : 24 Aralık 2024 09:57

Bugün Balıkesir'de patlayıcı üretilen fabrikada meydana gelen olay sonrasında ölü ve yaralı sayısı açıklandı. Erken saatlerde olan Balıkesir patlaması sonrasında Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, patlamada son durumu ve can kaybı sayısını duyurdu.

Son dakika | Balıkesir'de fabrikada patlama: Ölü ve yaralılar var

Son dakika | Balıkesir'de fabrikada patlama: Ölü ve yaralılar var

24 Aralık Salı günü Balıkesir​'de meydana gelen patlama​ sonrasında yangın çıktı. İtfaiye ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edilirken ölü ve yaralıların sayısı da duyuruldu.

BALIKESİR PATLAMA SON DAKİKA KAÇ KİŞİ ÖLDÜ?

Vali​ Ustaoğlu, bugün meydana gelen Balıkesir patlamasında 12 kişinin vefat ettiğini ve 3 kişinin yaralandığını açıkladı. 08.25 civarında meydana gelen patlama sonrasında ekipler olay yerine sevk edildi.

Mühimmat üretilen fabrikada patlamada ölü ve yaralılar olduğu belirtilmişti.

BALIKESİR PATLAMA NEREDE OLDU, HANGİ FABRİKA?

24 Aralık günü 08.25'te meydana gelen Balıkesir patlamasında ekipler müdahaleye devam ediyor. Patlamanın Karesi ilçesine bağlı Ziyaretli köyündeki ZSR Mühimmat Fabrikası’nda olduğu belirtildi.