Balıkesir'in Erdek ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangında müdahale sürüyor

01 Ağustos 2024 18:36 - Güncelleme : 01 Ağustos 2024 18:40

İzmir'de sanayi sitesinde korkutan yangın: Alevler 3 fabrika ve 5 aracı yuttu

İzmir'de sanayi sitesinde korkutan yangın: Alevler 3 fabrika ve 5 aracı yuttu

Bugün öğlen saatlerinde ormanlık alanda çıkan yangında çalışmalar sürerken Erdek yangınına havadan da destek sağlanıyor.

Balıkesir'de çıkan yangın henüz söndürülemezken ekiplerin çalışması devam ediyor.

BALIKESİR ERDEK SON DAKİKA YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ MÜ?

1 Ağustos günü Erdek'te çıkan orman yangınında söndürme çalışmaları sürerken henüz kontrol altına alınmadı.

100 personelin dahil olduğu çalışmalar havadan ve karadan olarak devam ederken Mağratepe mevkiinde çıkan yangın sürüyor.

12 arazöz, 6 su ikmal aracı, 2 ilk müdahale aracı, 1 dozer, 9 araç, 4 helikopter ve 3 uçak ile çalışmalar devam ederken henüz söndürülemedi.