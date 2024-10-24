Balkanlar ve çevre dost ülkeler diplomatları İstanbul'da buluştu

24 Ekim 2024 14:50 - Güncelleme : 24 Ekim 2024 14:52

Prestige Uluslararası İlişkileri Geliştirme Platformu’nun organizasyonuyla, B40 Balkan Şehirler Ağı Daimi Sekreteryası’nın desteğiyle düzenlenen “Balkanlar ve Çevre Dost Ülke Diplomatları ile İstanbul Buluşması” Metrohan’da gerçekleştirildi. Etkinlik, çevre ülkelerden başkonsoloslar, iş dünyası, edebiyat ve sanat çevrelerinin önde gelen isimlerini bir araya getirdi.

Balkanlar ve çevre dostu ülkelerin diplomatları, iş dünyası ve sanat çevreleri Prestige Uluslararası İlişkileri Geliştirme Platformu Kurucusu Mehmet Gözcü’nün ev sahipliğinde İstanbul'da buluştu. Sunuculuğunu platformun yürütme kurulu üyelerinden ve ‘’Hassas Ekonomi’’yi iktisadi bir kavram olarak dilendiren Kültür Sanat Danışmanı Esra Alkan’ın yaptığı buluşma iş ve kültür sanat dünyasından büyük ilgi gördü.



Buluşmada, Arnavutluk İstanbul Başkonsolosu Armand Shandro, Kosova Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Suzan Noverderdaliu, Kuzey Makedonya İstanbul Başkonsolosu İdris Faziloski, Bosna Hersek İstanbul Başkonsolosu Dragan Mihaljevıc, Bulgaristan İstanbul konsolosları Toşhko Tomov ve Svetlozar Hristov, Karadağ İstanbul Konsolosu, Drago Martinovic, Hırvatistan konsolosları Diana Mihelic ve Marko Sapina yer aldı.



Gözcü yaptığı açılış konuşmasında etkinliğin İstanbul Büyükşehir Belediyesi Dış İlişkiler Dairesi himayesinde yapıldığını belirterek, Daire Başkanı Barbaros Büyüksağnak’a teşekkürlerini sundu. Gözcü etkinliğin amacının bölge ülkeleriyle ticari ve kültürel iş birliklerini güçlendirmek olduğunu belirterek ‘’ Bu platformu hayata geçirmekteki bir diğer amacımız da uluslararası ilişkilerde kalıcı dostluklar inşa etmektir. ‘’ dedi.



Buluşmada Türkiye Kalite Derneği eski başkanı Hamdi Doğan, İstanbul Tekstil Hammaddeleri İhracatcılar Birliği Başkanı Ahmet Öksüz, Balkan ülkelerinde sinema sektörüne yönelik forumlar düzenleyen Yılmaz Gözcü ve Arama Kurtarma Derneği Başkanı, oyuncu Ogün Kaptanoğlu da yer aldı. Gözcü, ekip üyelerine yıl boyunca gerçekleştirdikleri çalışmalar ve katkılarından dolayı teşekkür etti.

Yeni işbirliği adımları

Mehmet Gözcü, platform olarak 2008’den bu yana konsolosluklarla birlikte çeşitli etkinlikler düzenlediklerini ve bu çalışmaların artarak devam edeceğini söyledi. Gözcü ‘’2024 yılında ticari ve kültürel iş birliklerinin ilk adımını Kosova ile atacağız. Kosova Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu ile gerçekleştirilecek bu etkinlik ile iki ülkenin edebiyat, sanat ve iş dünyasını bir araya getirmeyi hedefliyoruz. Her yıl 4 ülke ile bu tarz etkinlikler yapmayı planlıyoruz’’’ dedi.

B40 Balkan Şehirleri Ağı büyüyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Dış İlişkiler Dairesi Başkanı Barbaros Büyüksağnak ise yaptığı konuşmada yerel yönetimler arasındaki işbirliğinin uluslararasındaki ilişkilere yapıcı katkıları yaptığını belirterek ‘’2021 yılı sonunda, 23 şehirle başladığımız ve bugün 64 şehrin üye olduğu B40 Balkan Şehirleri Ağı'nın kurucu başkanlığı görevini üstlenmek bizim için büyük bir onur olmuştur. Bu ağ, şehirlerimizin sorunlarına yerel çözümler üretmek, bölgesel iş birlikleriyle daha güçlü bir balkan coğrafyası oluşturmak ve küresel meydan okumalar karşısında dayanışmamızı artırmak için bir platform sunuyor. Kültürel iş birliği, akıllı şehir teknolojileri, iklim değişikliğiyle mücadele, yerel demokrasi ve göç gibi konularda bilgi ve deneyim paylaşımına büyük önem veriyoruz. Ancak iş birliğimizin başarısı sadece teknik konularla sınırlı değil. Bu ağ, aynı zamanda bir barış ve dayanışma ağıdır. Balkanlar'da tarih boyunca yaşanan zorluklar, bugün bizlere bir arada durmanın, birlikte çalışmanın ve karşılıklı anlayışın ne kadar önemli olduğunu hatırlatıyor. Barış içinde bir arada yaşama kültürünü güçlendirmek, farklılıklarımızı bir zenginlik olarak kabul etmek ve toplumlarımızı bir arada tutacak ortak değerler etrafında birleştirmek, şehirlerimizin en büyük sorumluluklarından biridir.’’ dedi.

Konsoloslardan işbirliğini artırma çağrısı

Buluşmada konuşma yapan Bosna Hersek İstanbul Başkonsolosu Dragan Mihaljevıc, iki ülke arasındaki ticaret hacminin yaklaşık 2 milyar KM’ye olduğunu ve her geçen gün bu rakamın arttığını belirterek şu mesajı verdi: ‘’Turizm alanında da gözle görülür bir artış söz konusudur. Ayrıca iki ülke arasında artan sayıda sosyal, kültürel ve askeri anlaşmalar imzalandı. İki ülke şehirleri arasında 65 anlaşma imzandı’’ Arnavutluk İstanbul Başkonsolosu Armand Shandro yaptığı konuşmada Arnavutluk’un 3,5 milyar dolar yatırım hacmi ile Türkiye’nin 4. en büyük ticaret ortağı olduğunu belirterek ‘’ Türk şirketlerini özellikle altyapı, turizm, enerji, teknoloji, imalat, ayakkabı, işleme ve ziraat alanlarında Arnavutluk’a yatırım yapmaya teşvik ediyoruz.’’ dedi.



Kosova Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Suzan Noverderdaliu ise Balkan ülkeleri arasında ticari ve kültürel ilişkilerin gelişmesine, bölgesel iş birliğinin güçlenmesinde B40 Balkan Şehirler Ağı’nın çalışmalarının büyük katkısı olduğunu belirterek ‘Yalnızca iş fırsatlarını değil, aynı zamanda kültürel bağlarımızı derinleştirmeyi amaçlıyoruz. Bir sonraki ilk toplantıda Kosova’yı tanıtacak , yatırım fırsatlarını, kültür ve turizm işbirliklerini değerlendireceğiz.’’ dedi.



Kuzey Makedonya İstanbul Başkonsolosu İdris Faziloski toplantıda yaptığı konuşmada ülkesinde 2000’in üzerinde Türk şirketinin kayıtlı olduğunu belirterek ‘’Geçen yıl iki ülke arasında, toplam ticaret hacmi neredeyse 1 milyar dolara ulaştı. Ancak hala çok büyük potansiyel var. Biz hükümet olarak iş dünyasını kesintisiz ekonomik işbirliği için oluşturulan tüm koşulları kullanmaya teşvik etmekteyiz. Ayrıca Kuzey Makedonya ve Türkiye’nin geleneksel olarak güçlü tarihi ve kültürel bağlarının olduğunu, ikili ve çok taraflı düzeylerde karşılıklı sempati ve destek çerçevesinde mükemmel ikili ilişkiler beslediklerini vurgulamak isterim’’ diye konuştu



Toplantıda İstanbul Tekstil Hammaddeleri İhracatçılar Birliği Başkanı Ahmet Öksüz ise Türkiye ve Balkan ülkelerinin ayrılmaz bir parça olduğunu belirterek ‘’ Tarihi, kültürel ve insani bağlar, ortak değerlerimize dayanan dostluk ve komşuluk; ticari ilişkilerimiz için de kıymetli bir zemin oluşturuyor. ‘’ diye konuştu.

Yaşama Değer Katanlar Ödülleri

Etkinlik kapsamında, şehrin bilim, sanat ve kültür hayatına katkı sağlayan kişi ve kurumlar, “Yaşama Değer Katanlar” ödülleri hakkında bilgilendirildi. Ulusal ve uluslararası düzeyde 18 yıldır verilmekte olan ödüllerin son yıllarda Hollanda, Bulgaristan, Yunanistan, Meksika ve Kosova gibi ülkelerin temsilcilerine de verildiği ifade edildi.

Esra Alkan’dan imzalı kitap hediyesi

Etkinlikte ayrıca Yürütme Kurulu Üyesi ve yazar Esra Alkan’ın, kendine has kişiliği ile dikkatleri üzerine çeken Mustafa Gözcü’nün hayat deneyimlerini anlattığı “Şimdi Nasıl Çıkarım Bu İşin İçinden” adlı kitabı imzalandı. Kitap, etkinlik sonunda katılımcılara hediye edildi.