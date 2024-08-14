Banaz Belediye Başkanı Zafer Arpacı, AK Parti'ye geçti

14 Ağustos 2024 16:00 - Güncelleme : 14 Ağustos 2024 16:18

AK Parti'ye geçen belediyeler ve belediye başkanlarının adı belli oldu

AK Parti'ye geçen belediyeler ve belediye başkanlarının adı belli oldu

Son dönemlerde kulislerde bazı belediye başkanları ve milletvekillerinin AK Parti'ye geçiş yapacağı konuşuluyordu.

AK Parti'nin 23. kuruluş yıl dönümü için düzenlenen törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasının ardından AK Parti'ye geçen 13'ü belediye başkanı, 2'si milletvekili 15 isim açıklandı.

Bu isimler arasında olan Banaz Belediye Başkanı Zafer Arpacı'nın hayatı ve kariyeri vatandaşlar tarafından merak ediliyor.

ZAFER ARPACI KİMDİR?

Uşak'ın Banaz ilçesinde 1964 yılında doğan Zafer Arpacı, ilk ve orta öğretimini burada tamamladı.

Daha sonra aile şirketi olan Yayla Akar Et Entegre Tesislerini babası ve kardeşi ile birlikte kurdu.

13 yıldır Uşak Pancar Ekicileri Kooperatifi'nin başkanlığını sürdüren Zafer Arpacı, 30 Mart 2014 tarihinde yapılan yerel seçimlerde Banaz Belediye Başkanı olarak seçildi.

Jeotermal Belediyeler Birliği ve Türkiye Belediyeler Birliği'nin üst yönetiminde görev alan isim 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde AK Parti'den tekrar Banaz Belediye Başkanı olarak aday oldu ve seçimleri kazandı.

Zafer Arpacı, 2024 yerel seçimlerinde bağımsız olarak tekrardan Banaz Belediye Başkanı olarak seçildi.

ZAFER ARPACI EVLİ Mİ?

Zafer Arpacı evli ve üç çocuk babasıdır.

ZAFER ARPACI NERELİ?

Zafer Arpacı, Uşak'ın Banaz ilçesinde dünyaya geldi.

ZAFER ARPACI HANGİ PARTİDEN AK PARTİ'YE GEÇTİ?

Zafer Arpacı, Uşak'ın Banaz ilçesinde bağımsız olarak belediye başkanı seçilmişti.