Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) 45 idari personel alacak

17 Eylül 2024 10:18 - Güncelleme : 17 Eylül 2024 10:29

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) bünyesinde yapılacak 45 idari personel alımı için başvurular, 10 Ekim 2024 - 20 Ekim 2024 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden alınacak.

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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) yaptığı duyuruyla memur​, personel, teknisyen, şoför, sekreter, mühendis ve grafiker başta olmak üzere 45 idari personel alımı​ yapacağını açıkladı.

BDDK​ HANGİ KADROLARDA PERSONEL ALACAK?

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) yaptığı duyuruya göre; memur, personel, teknisyen, şoför, sekreter, mühendis, grafiker, tekniker ve teknisyen kadrolarına alım yapılacak.

BDDK SÖZLÜ SINAV HANGİ KADROLARDA GEÇERLİ?

BDDK sözlü sınav kadroları arasında memur, mühendis, grafiker, sekreter, tekniker ve teknisyen yer alıyor.

BDDK İKİ AŞAMALI SINAV HANGİ KADROLARDA YAPILACAK?

Adaylara iki aşamalı sınav şoför kadrosunda sözlü ve uygulamalı olarak yapılacak.

BDDK İDARİ PERSONEL ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMAN?

BDDK bünyesinde yapılacak memur, personel, teknisyen, şoför, sekreter, mühendis ve grafiker başta olmak üzere 45 idari personel alımı için başvurular 10 Ekim 2024 - 20 Ekim 2024 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden Kariyer Kapısı ile yapılacak.

BDDK PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

İdari personel alımı için başvuruda bulunmak isteyen adaylar, belirtilen tarihlerde e-Devlet üzerinde Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı’nda yer alan iş başvuruları ekranından başvurularını tamamlayacak.

BDDK İDARİ PERSONEL ALIMI ŞARTLARI NELER?

BDDK idari personel alımında aranan şartlar şu şekildedir;

Türk Vatandaşı olmak.

Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

Askerlik durumu itibarıyla; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun 8’inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c) ve (d) bentlerinde yer verilen şartları taşımak.

5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun 26’ncı maddesi hükmü kapsamında çalışması yasaklananlardan olmamak.

Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırmasında kamu hizmetine atanmasına engel bir durumu bulunmamak.