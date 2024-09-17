Kavak Yelleri oyuncuları yıllar sonra ilk kez bir arada! Herkes Kurtlar Vadisi Laz Ziya repliğini yazdı

17 Eylül 2024 10:28 - Güncelleme : 17 Eylül 2024 11:10

Başrolünde Aslı Enver, Pelin Karahan, Dağhan Külegeç ve İbrahim Kendirci'nin yer aldığı Kavak Yelleri dizisi, 2011 yılında final yaptı. Dizinin başrol oyuncuları Dağhan Külegeç ve İbrahim Kendirci yıllar sonra bir araya geldi. Sosyal medyada iki oyuncunun beyazlamış saçlarını görenler, Kurtlar Vadisi dizisindeki Laz Ziya repliği ile yorum yazdı.

Bir dönemin fenomen dizisi Kavak Yelleri dizisi 2007 yılında başladı ve 2011 yılında final oldu. Dizide efe karakteriyle yer alan Dağhan Külegeç ile Deniz karakterini oynayan İbrahim Kendirci yıllar sonra buluştu. KAVAK YELLERİ OYUNCULARI YILLAR SONRA BULUŞTU Bir dönemin gençlik dizisi Kavak Yelleri oyuncuları yıllar sonra buluştu. 2011 yılında final olan dizide iki başrolü oynayan oyuncular Dağhan Külegeç ve İbrahim Kendirci'nin buluşması sosyal medyayı salladı. Yıllar sonra buluşan oyuncuların beyaz saçları sonrası Kurtlar Vadisi​'nde Laz Ziya karakterinin repliği "Yaşlandık be usta" yorumları yapıldı. İlgili Haberler İrem Sak'ın acı günü! Babası hayatını kaybetti Hazal Kaya iğne ipliğe döndü! Zayıflama sırrını tek tek paylaştı