Hazal Kaya iğne ipliğe döndü! Zayıflama sırrını tek tek paylaştı

17 Eylül 2024 11:00 - Güncelleme : 17 Eylül 2024 11:11

Edis konserinde ortaya çıkan Hazal Kaya, verdiği kilolarla dikkat çekti. İğne ipliğe dönen Hazal Kaya, zayıflama sırrını paylaştı. 2023 yılında ikinci bebeği Leyla Süreyya'yı kucağına alan Hazal Kaya, "Sıralamayı değiştirdim' açıklamasını yaptı.

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Dün Harbiye Açık Hava​'da konser​ veren Edis​'i dinlemeye giden oyuncu Hazal Kaya​, muhabirlerin sorularını cevapladı. 2019 yılında Ali Atay ile evlenen ve Fikret Ali ile kızı Leyla Süreyya'yı dünyaya getiren Hazal Kaya konserde fit haliyle dikkat çekti. Muhabirlerin ısrarlı sorularına cevap veren Hazal Kaya zayıflama sırrını paylaştı.

HAZAL KAYA ZAYIFLAMA SIRRINI PAYLAŞTI

Pera Palas'ta Gece Yarısı dizisiyle gündemde olan oyuncu Hazal Kaya, muhabirlerin 'Çok zayıflamış gördük sizi. Bunun sırrını öğrenmek istiyoruz' sorusuna cevap verdi. Şeker ve tiroit rahatsızlığı olduğunu dile getiren Hazal Kaya, 'Sağlığım için elinden geleni yapıyorum. Az yiyorum. Sıralamayı değiştirdim' açıklamasını yaptı.

HAZAL KAYA SORGU DİZİSİYLE TEKRAR EKRANLARDA

Hazal Kaya uzun bir aranın ardından yeni dizisi Sorgu ile ekranlara geri dönüyor. Başrolünü Çağlar Ertuğrul ile paylaşacak Hazal Kaya'ya dizide ayrıca Boncuk Yılmaz, Melisa Döngel, Deniz Hamzaoğlu, Oktay Çubuk, Kubilay Tunçer, Ebru Aykaç, Burak Hakkı, Ezgi Tombul, Deniz Karaoğlu, Asu Lal Burnak, Zeynep Kızıltan eşlik edecek.