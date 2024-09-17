İrem Sak'ın acı günü! Babası hayatını kaybetti

17 Eylül 2024 09:34 - Güncelleme : 17 Eylül 2024 09:34

Ünlü oyuncu İrem Sak aldığı acı haberle yıkıldı. İrem Sak'ın Sivas’ta hekimlik yapan babası Dr. Şemsettin Sak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Yalan Dünya, Gülperi, Ölümlü Dünya ve Güldür Güldür Show programlarında yer alan oyuncu İrem Sak, babasının vefat haberiyle büyük üzüntü yaşadı. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; İrem Sak'ın Sivas’ta hekimlik yapan babası Dr. Şemsettin Sak mide kanaması nedeniyle kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. 75 yaşında olan Dr. Şemsettin Sak'ın kızı İrem Sak, apar topar hastaneye koştu.

İREM SAK'IN BABASININ SON RÖPORTAJI ORTAYA ÇIKTI

Geçen yıllarda kızıyla Nişantaşı‘nda alışveriş yaparken görüntülenen Dr. Şemsettin Sak “Oyuncu babası olmak nasıl bir duygu?” sorusuna “Tabii güzel bir duygu… Sevilen bir oyuncunun babası olmak çok iyi bir şey” cevabını vermişti.