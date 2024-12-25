Bankadan para çekerken/yatırırken belge mi istenecek? Konuyla ilgili resmi açıklama geldi

25 Aralık 2024 15:37 - Güncelleme : 25 Aralık 2024 16:03

BDDK tarafından kayıt dışı ekonomi ile mücadele kapsamında bankadan para çekerken veya yatırılırken vatandaşlardan belge istenileceği iddia edilmişti. Konuyla ilgili BDDK tarafından resmi açıklama yapıldı. Bankadan para çekerken veya yatırırken belge istenmeyecek.

Kayıt dışı ekonomiyle mücadele kapsamında birçok yeni uygulama faaliyete sokuluyor.

Son olarak Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) tarafından 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren bankadan para çekerken veya yatırırken belge​ isteneceği iddia edildi.

Vatandaşlar tarafından bankadan para çekerken/yatırırken belge mi istenecek sorusunun cevabı araştırılıyor.

BANKADAN PARA ÇEKERKEN/YATIRIRKEN BELGE Mİ İSTENECEK?

MASAK tarafından konuyla ilgili açıklama yaptı. Yapılan açıklamada 1 Ocak 2025'ten itibaren bankalardan para çekerken veya yatırılırken dayanak belge istenmesi yönünde herhangi bir uygulamanın başlatılmasının söz konusu olmadığı belirtildi.

Ayrıca MASAK, kayıt dışı ekonomiyle, suç gelirlerinin aklanmasıyla ve terörizmin finansmanıyla ilgili mücadeleye yönelik çalışmaların titizlikle ve hassasiyetle sürdürüldüğünü de ifade etti.

MASAK'ın yaptığı açıklamanın tamamı ise şöyle:

"Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığının kayıt dışı ekonomiyle, suç gelirlerinin aklanmasıyla ve terörizmin finansmanıyla mücadeleye yönelik çalışmaları titizlik ve hassasiyetle sürdürülmektedir. Ekonomik faaliyetlerde nakit kullanımının azalması bu açıdan arzulanan bir durum iken, Başkanlığımızca 1 Ocak 2025’ten itibaren bankalara nakit yatırılması veya bankalardan nakit çekimi sırasında dayanak belge istenmesi yönünde bir uygulama başlatılması söz konusu değildir."