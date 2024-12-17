Barcelona - Fenerbahçe Beko basketbol maçının hangi kanalda yayınlandığı duyuruldu

17 Aralık 2024 11:42 - Güncelleme : 17 Aralık 2024 11:51

THY Euroleague'de şampiyonluk yarışı devam ediyor. 17 Aralık Salı akşamı oynanacak olan Barcelona - Fenerbahçe basketbol maçı 22.30'da başlayacak. Karşılaşmayı canlı olarak izlemek isteyenler yayınlandığı kanalı araştırıyor.

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Salı günü birçok basketbol karşılaşması oynanacak. Nefeslerin tutulduğu müsabakalardan biri olan Fenerbahçe Beko - Barcelona​ karşılaşması oldu.

17 Aralık günü oynanacak olan basketbol maçının saati ve kanalı duyuruldu.

BARCELONA - FENERBAHÇE​ BASKETBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

Euroleague​'de bu akşam oynanacak olan müsabakanın yayıncısı belli oldu. 22.30'da başlayacak olan maçı canlı olarak izlemek isteyenler S Sport Plus​, S Sport ekranlarından izleyebilecek.

Karşılaşma Palau Blaugrana’da oynanacak ve 22.30'da başlayacak. Hakemlik görevini Tomislav Hordov, Rain Peerandi, Steve Bittner üstlenecek.

FENERBAHÇE BEKO EUROLEAGUE SON DURUM

Fenerbahçe basketbol takımı ligde en son 12 Aralık günü Monaco ile karşılaşmıştı. Sarı lacivertli ekip 69-99'luk skorla mağlup olarak toplamda 10 galibiyet aldı.

FB, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'ndeki son müsabakasında ise Tofaş ile karşılaşmıştı. Scottie Wilbekin, Dyshawn Pierre ve Arturs Zagars’ın sakatlıkları olması nedeniyle bu akşam maça çıkmaması bekleniyor.