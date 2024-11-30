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Fenerbahçe Beko'da Dyshawn Pierre sakatlandı!

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
30 Kasım 2024 20:27 - Güncelleme : 30 Kasım 2024 20:28
Fenerbahçe Beko&#039;da Dyshawn Pierre sakatlandı!

EuroLeague temsilcimiz Fenerbahçe Beko'da Dyshawn Pierre'in sağ baldır bölgesinde ikinci evre kas yaralanması tespit edildiği açıklandı.

Basketbol Süper Ligi ve EuroLeague​'de mücadele eden Fenerbahçe​ Beko'da Dyshawn Pierre'den kötü haber geldi. Sarı-lacivertli takımda sakatlık geçiren Dyshawn Pierre'in sağ baldır bölgesinde ikinci evre kas yaralanması tespit edildiği öğrenildi.

Fenerbahçe Beko'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımızın oyuncusu Dyshawn Pierre, 29 Kasım Cuma günü (dün) oynanan Emporio Armani Milano karşılaşmasında sağ baldır bölgesinden sakatlık yaşamıştır.

Sporcumuzun yapılan kontrollerinin ardından sağ baldır bölgesinde ikinci evre kas yaralanması tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır.

Oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede takıma katılmasını temenni ediyoruz."

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Kaynak: tgrthaber.com
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