Barış Alper Yılmaz, Torreira, Muslera, Abdülkerim Bardakçı sarı kart sınırında mı? Hatayspor-Galatasaray maçı öncesinde gündem oldu

17 Ocak 2025 17:06 - Güncelleme : 17 Ocak 2025 17:06

Galatasaray bugün Hatayspor deplasmanına çıkacak. Sarı-kırmızılılarda karşılaşma öncesinde dört futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor. Hatayspor karşılaşmasında bu oyunculardan kart görenler Konyaspor karşılaşmasında oynayamayacak.

Hatayspor-Galatasaray maçının hakemi kim? Cihan Aydın'ın daha önce yönettiği maçlar

Hatayspor-Galatasaray maçının hakemi kim? Cihan Aydın'ın daha önce yönettiği maçlar

Trendyol Süper Lig'in 20. hafta maçları bugün (17 Ocak 2025) başlıyor. İlk karşılaşmada Mersin Stadyumu'nda Hatayspor ile Galatasaray arasında gerçekleşecek.

Maçın başlamasına saatler kala taraftarlar Galatasaray'da sarı kart sınırında yer alan futbolcuları araştırmaya başladı.

GALATASARAY'DA SARI KART SINIRINDA OLANLAR

Galatasaray'da Hatayspor deplasmanı öncesinde sarı kart sınırında dört futbolcu bulunuyor.

Karşılaşmada sarı-kırmızılıların ilk 11'inin vazgeçilmez isimlerinden Fernando Muslera, Barış Alper Yılmaz, Lucas Torreira ve Abdülkerim Bardakçı sarı kart sınırında yer alıyor.

Hatayspor karşılaşmasında bu dört futbolcu sarı kart görürse, 25 Ocak 2025 Cumartesi günü oynanacak olan Konyaspor maçında forma giyemeyecek.

GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA 17 OCAK?

Hatayspor-Galatasaray maçı bugün saat 20.00'de başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından açıklanan bilgilere göre karşılaşma ile birlikte yabancı VAR hakemi sistemine de geçiş yapılacak.

Belçikalı hakem Jan Boterberg karşılaşmanın VAR koltuğunda oturacak. AVAR'da ise Kerem Ersoy görev alacak.