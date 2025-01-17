Hatayspor-Galatasaray maç kadrosu! Muhtemel 11'ler belli oldu, sarı-kırmızılılarda 3 futbolcu yok

17 Ocak 2025 14:47 - Güncelleme : 17 Ocak 2025 15:15

Trendyol Süper Lig'in 20. haftası kapsamında Galatasaray, Hatayspor karşısında deplasman maçına çıkacak. Karşılaşmanın başlamasına saatler kala Hatayspor-Galatasaray maç kadrosu, muhtemel 11'leri gündem oldu. Karşılaşmada sarı-kırmızılılarda Gabriel Sara ve Mauro Icardi sakatlığı nedeniyle oynamayacak. Hakim Ziyech ise kadroya alınmadı.

Hatayspor-Galatasaray maçının hakemi kim? Cihan Aydın'ın daha önce yönettiği maçlar

Hatayspor-Galatasaray maçının hakemi kim? Cihan Aydın'ın daha önce yönettiği maçlar

Hatayspor-Galatasaray maçı için geri sayım başladı. Ligde namağlup bir şekilde ilerleyen lider Galatasaray deplasmanda 3 puanı alarak serisini devam ettirmek istiyor.

Hatayspor ise geçtiğimiz günlerde yeni teknik direktörü Murat Şahin'i açıkladı. Yeni teknik direktör Murat Şahin, Hatayspor kariyerine galibiyet ile başlamak istiyor.

Karşılaşmanın başlamasına saatler kala Hatayspor-Galatasaray maç kadrosu ve muhtemel 11'ler gündeme geldi.

HATAYSPOR-GALATASARAY MAÇ KADROSU, MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray'da karşılaşma öncesinde açıklanan kamp listesinde sakatlığı bulunan Gabriel Sara ve Mauro Icardi yer almadı. Ayrıca transfer olacağı iddia edilen Hakim Ziyech'de sarı-kırmızılıların kafilesinde yer almadı.

Hatayspor'da ise karşılaşma öncesinde sadece Jonathan Okoronkwo'nun sakatlığı bulunuyor.

Ayrıca geçtiğimiz hafta oynanan Hatayspor-Rizespor maçında kart cezası alan Rui Pedro ve Erce Kardeşler'de maçta forma giyemeyecek.

Erce Kardeşler son haftalarda gösterdiği başarılı performans ile futbolseverlerin dikkatini çekmişti.

Hatayspor-Galatasaray maçının muhtemel 11'lerinin ise şöyle olması bekleniyor:

Hatayspor: Bekaj, Kerim, Kilama, calvo, Cemali, Görkem, Diack, Massanga, Boutobba, Fernandes, Aboubakar

Galatasaray: Muslera, Kaan, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Berkan, Yunus Akgün, Mertens, Barış Alper, Osimhen

HATAYSPOR-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 20. haftası kapsamında oynanacak olan Hatayspor-Galatasaray maçı bugün saat 20.00'da başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından açıklanan bilgilere göre hakem Cihan Aydın'ın yöneteceği karşılaşmada VAR koltuğunda ise Belçikalı Jan Boteberg oturacak. AVAR'da ise Kerem Ersoy olacak.

HATAYSPOR-GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Mersin Stadı'nda oynanacak olan Hatayspor-Galatasaray maçı beIN Sports 1 ekranlarından yayınlanacak. beIN Sport üyeliği olan taraftarlar karşılaşmayı canlı olarak izleyebilecekler.

HATAYSPOR-GALATASARAY İSTATİSTİKLERİ

Galatasaray tarihi boyunca Hatayspor ile toplam 11 kere karşı karşıya geldi.

Bu karşılaşmalarda 7 galibiyet ile Galatasaray'ın üstünlüğü bulunuyor. Hatayspor ise sadece 4 karşılaşmada sahadan galibiyet ile ayrıldı.

Sarı-kırmızılılar bu maçta 22 gol atarken kendi kalesinde ise 15 gol gördü.

Son oynanan 5 karşılaşmanın sonuçları ise şöyle: