Hatayspor-Galatasaray maçının hakemi kim? Cihan Aydın'ın daha önce yönettiği maçlar

16 Ocak 2025 14:47 - Güncelleme : 16 Ocak 2025 15:04

Trendyol Süper Lig'in 20. haftası kapsamında oynanacak olan Hatayspor-Galatasaray maçının hakeminin kim olduğu duyuruldu. TFF tarafından yapılan duyuruya göre karşılaşmayı hakem Cihan Aydın yönetecek. Cihan Aydın'ın daha önce yönettiği Galatasaray maçları ve istatistikleri merak edildi.

Yabancı VAR hakemi için TFF'den flaş açıklama! Hangi maçlarda kullanılacak belli oldu

Yabancı VAR hakemi için TFF'den flaş açıklama! Hangi maçlarda kullanılacak belli oldu

Türkiye​ Futbol​ Federasyonu (TFF) tarafından Süper Lig'in 20. haftası kapsamında oynanacak olan karşılaşmaların hakemlerinin kim olacağı açıklandı.

17 Ocak 2025 Cuma günü oynanacak olan Hatayspor-Galatasaray karşılaşmasının da hakemi belli oldu.

Taraftarlar tarafından Hatayspor-Galatasaray maçının hakeminin kim olduğu merak ediliyor.

HATAYSPOR-GALATASARAY MAÇININ HAKEMİ KİM?

TFF tarafından açıklanan bilgilere göre Hatayspor-Galatasaray karşılaşmasının hakemi Cihan Aydın​ oldu.

Aydın'ın yardımcılıklarını ise Bersan Duran ve Bahtiyar Birinci yapacak.

Karşılaşmada dördüncü hakem olarak ise Süleyman Bahadır görev alacak.

CİHAN AYDIN'IN GALATASARAY​ KARNESİ

Cihan Aydın kariyeri boyunca Galatasaray'ın toplam 6 karşılaşmasında görev aldı.

Bu karşılaşmaların hepsinde sarı-kırmızılılar sahadan 6 galibiyet ile ayrılırken sadece 4 sarı kart gördü ve 1 penaltı kullandı.

Galatasaray'ın rakiplerine ise Cihan Aydın bu maçlarda 12 sarı ve 2 sarıdan-kırmızı kart gösterdi.

CİHAN AYDIN'IN DAHA ÖNCE YÖNETTİĞİ GALATASARAY MAÇLARI

Hakem Cihan Aydın'ın daha önce yönettiği Galatasaray maçlarının sonuçları ise şöyle:

17 Eylül 2024 | Galatasaray-Gaziantep FK | 3:1

15 Nisan 2024 | Alanyaspor-Galatasaray | 0:4

10 Şubat 2024 | Galatasaray-Başakşehir | 2:0

16 Eylül 2023 | Galatasaray-Sivasspor | 4:2

1 Şubat 2023 | Galatasaray-Ümraniyespor | 3:2

8 Kasım 2022 | Galatasaray-Ofspor | 2:1

CİHAN AYDIN KİMDİR?

Cihan Aydın, 30 Ağustos 1992 yılında Bursa'da dünyaya geldi.

2015 yılında TFF 3. Lig'de hakemlik yapmaya başlayan deneyimli isim ilk Süper Lig karşılaşmasını ise 2022 yılında yönetti.

2024-2025 Trendyol Süper Lig sezonunda ise Cihan Aydın toplam 13 karşılaşmada görev aldı. Bu maçlarda 42 sarı, 1 sarıdan-kırmızı, 3 kırmızı kart gösterdi ve 4 penaltı verdi.