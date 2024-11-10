Başakşehir Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta? Karşılaşmanın başlamasına saatler kaldı
Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber
10 Kasım 2024 10:22 - Güncelleme : 10 Kasım 2024 11:03
Süper Lig’de Başakşehir ve Beşiktaş bu akşam kozlarını paylaşacak. Beşiktaş, bu sezon ligde puan sıralamaısnda Fenerbahçe, Samsunspor ve Galatasaray’ın gerisinde kaldı.
Beşiktaş’ta kritik mücadele öncesinde sakatlığı süren İmmobile forma giyemezken Emirhan Topçu ise cezası nedeniyle takımını yalnız bırakacak.
Sakatlıklarını atlatan ve son olarak Avrupa mücadelesinde forma giyen Rashica ve Paulista’nın Başakşehir karşısında sahada olması bekleniyor.
BAŞAKŞEHİR BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN?
Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda oynanacak önemli karşılaşmayı Turgut Doman yönetirken yardımcılıklarını ise Abdullah Bora Özkara üstlenecek.
Karşılaşma 10 Kasım Pazar günü(bugün) saat 19:00’da başlarken beIN Sports 2 ekranlarından canlı yayınlanacak.
BAŞAKŞEHİR BEŞİKTAŞ İLK 11 BELLİ Mİ?
Başakşehir:
- Muhammed,
- Duarte,
- Ba,
- Opoku,
- Ömer Ali,
- Onur,
- Deniz,
- Crespo,
- Pelkas,
- Serdar,
- Piatek.
Beşiktaş:
- Mert,
- Svensson,
- Paulista,
- Uduokhai,
- Masuaku,
- Al-Musrati,
- Gedson,
- Muci,
- Rafa,
- Rashica,
- Semih.
Sıkça Sorulan Sorular
Sakatlığı devam ediyor
Kaynak: TGRT Haber