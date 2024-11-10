Başakşehir Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta? Karşılaşmanın başlamasına saatler kaldı

Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber

10 Kasım 2024 10:22 - Güncelleme : 10 Kasım 2024 11:03

Süper Lig’de Başakşehir ve Beşiktaş bu akşam kozlarını paylaşacak. Beşiktaş, bu sezon ligde puan sıralamaısnda Fenerbahçe, Samsunspor ve Galatasaray’ın gerisinde kaldı.