Beşiktaş'tan Maccabi Tel Aviv tepkisi: Kimsenin haddine değil! 

08 Kasım 2024 20:38 - Güncelleme : 08 Kasım 2024 20:39

Beşiktaş Kulübü, Maccabi Tel Aviv ile oynayacakları maç hakkında bir gazetede yayımlanan haber ve sosyal medya paylaşımına sert bir tepki gösterdi. Kulübün tepkisinin ardından gazete, söz konusu haberi yayından kaldırdı.

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UEFA Avrupa Ligi kapsamında İstanbul’da gerçekleştirilmesi planlanan, ancak güvenlik önlemleri nedeniyle tarafsız sahaya alınan Beşiktaş-Maccabi Tel Aviv maçı üzerine bir gazetede yer alan haber ve sosyal medya gönderisi, siyah-beyazlı ekibin tepkisine neden oldu.

Söz konusu haberde "UEFA'da gizli tehlike: Mossad, UEFA'yı avucuna aldı" başlığı ile verilen haber sonrası gazetenin sosyal medya hesabından "UEFA'nın İsrail dayatmalarına boyun eğip sahaya çıkarsa, Beşiktaş kadar şerefsiz bir kulüp olmayacaktır yeryüzünde" ifadeleri kullandı. Beşiktaş'ı direkt hedef alan sosyal medya paylaşımı daha sonra silindi.

"KİMSENİN HADDİNE DEĞİL"

Beşiktaş Kulübü, yaşananların ardından resmi X hesabından sert bir açıklama yayımladı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: