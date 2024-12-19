Başakşehir-Cercle Brugge UEFA Konferans Ligi maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacağı belli oldu

19 Aralık 2024 10:49 - Güncelleme : 19 Aralık 2024 11:04

UEFA Konferans Ligi'nde mücadele eden temsilcimiz Başakşehir bugün Cercle Brugge karşısında son maçına çıkacak. Bir üst tura geçmek için mücadele eden olan Başakşehir'in UEFA Konferans Ligi maçının ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacağı taraftarların gündeminde yer alıyor. Karşılaşma bugün saat 23.00'da oynanacak.

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RAMS Başakşehir-Cercle Brugge maçının hakeminin kim olduğu açıklandı

Cercle Brugge'un hangi ülkenin takımı olduğu gündeme geldi

Cercle Brugge'un hangi ülkenin takımı olduğu gündeme geldi

Başakşehir​ bugün UEFA Konferans Ligi​ mücadeleleri kapsamında Belçika ekibi Cercle Brugge ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Konferans Ligi'nde 5 puan ile 24. sırada yer alan Başakşehir bir üst tura geçmek için karşılaşmayı kesin olarak kazanmayı hedefliyor.

Taraftarlar tarafından Başakşehir-Cercle Brugge maçının ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacağı araştırılıyor.

BAŞAKŞEHİR-CERCLE BRUGGE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Başakşehir-Cercle Brugge karşılaşması bugün (19 Aralık 2024 Perşembe) saat 23.00'da Belçika'nın Brugge şehrinde bulunan Jan Breydel Stadı'nda oynanacak.

UEFA tarafından açıklanan bilgilere göre karşılaşmayı Macaristan Futbol Federasyonu'ndan Istvan Vad yönetecek.

Yardımcılıklarını ise aynı ülkeden Vencel Toth ve Istvan Albert yapacak.

BAŞAKŞEHİR-CERCLE BRUGGE MAÇI HANGİ KANALDA?

UEFA Konferans Ligi'nin bütün karşılaşmaları TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.

Bu kapsamında Başakşehir-Cercle Brugge karşılaşmasını da vatandaşlar TRT 1 ekranlarından canlı olarak izleyebilecekler.

BAŞAKŞEHİR-CERCLE BRUGGE İSTATİSTİKLERİ

Başakşehir UEFA Konferans Ligi'nde oynadığı 5 maçın ikisinde mağlubiyet ve beraberlik alırken son maçta ise sahadan galibiyet ile ayrıldı.

5 puan ile 24. sırada bulunan İstanbul ekibi, Cercle Brugge karşılaşmasını kazanarak bir üst tura geçmeyi garantilemeyi hedefliyor.

Cercle Brugge ise UEFA Konferans Ligi'nde oynadığı karşılaşmaların 3'ünde galibiyet birer tanesinde ise beraberlik ile mağlubiyet aldı.

10 puan ile 7. sırada yer alan Belçika ekibi Başakşehir karşılaşmasını yenerek ilk 8 avantajını korumayı hedefliyor.

Cercle Brugge, Belçika Pro Lig'de ise 17. puan ile 15. sırada küme hattında yer alıyor.