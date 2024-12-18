RAMS Başakşehir-Cercle Brugge maçının hakeminin kim olduğu açıklandı

18 Aralık 2024 15:58 - Güncelleme : 18 Aralık 2024 16:19

Temsilcimiz RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi karşılaşmaları kapsamında yarın son maçına Cercle Brugge karşısında çıkacak. Taraftarlar tarafından RAMS Başakşehir-Cercle Brugge karşılaşmasının hakeminin kim olduğu merak ediliyor. Karşılaşmanın hakemi Istvan Vad olacak. Hakemin belli olmasının ardından Istvan Vad kimdir, istatistikleri ve nereli soruları gündeme geldi.

Cercle Brugge'un hangi ülkenin takımı olduğu gündeme geldi

Cercle Brugge'un hangi ülkenin takımı olduğu gündeme geldi

UEFA Konferans Ligi​'nin 6. ve son maçları kapsamında RAMS Başakşehir yarın (19 Aralık 2024 Perşembe) Belçika ekibi Cercle Brugge karşısında deplasmana çıkacak.

Karşılaşmanın başlamasına saatler kala taraftarlar tarafından karşılaşmanın hakeminin kim olduğu merak edilmeye başlandı.

RAMS BAŞAKŞEHİR-CERCLE BRUGGE HAKEMİ KİM?

UEFA tarafından yapılan açıklamaya göre Konferans Ligi kapsamında oynanacak olan RAMS Başakşehir-Cercle Brugge karşılaşmasının hakemi Macaristan Futbol Federasyonu'ndan Istvan Vad olacak.

Yardımcı hakem olarak ise aynı ülkeden Vencel Toth ve Istvan Albert görev yapacak.

ISTVAN VAD KİMDİR, İSTATİSTİKLERİ?

Istvan Vad, 30 Mayıs 1979 yılında dünyaya geldi.

2004 yılında hakemlik yapmaya başlayan Istvan Vad, 2007 yılında ise FIFA kokartını aldı.

Dedesi ve babası da geçmişte hakemlik yapan Istvan Vad, 2007 yılında ilk Avrupa maçını yönetti.

2011 yılında UEFA Şampiyonlar Ligi Finali'nde dördüncü hakem olarak görev alan Istvan Vad, Türk takımlarının ise 8 karşılaşmasını yönetti.

Türk takımları bu karşılaşmaların 3'ünde galibiyet, 2'sinde beraberlik, 3'ünde ise mağlubiyet ile sahadan ayrılırken toplam sadece 9 sarı kart gördü.