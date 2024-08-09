Başakşehir Fahrettin Paşa Camii’nde Filistin’i anma programı

09 Ağustos 2024 14:44 - Güncelleme : 09 Ağustos 2024 14:46

Filistin’de 7 Ekim'den bu yana devam eden İsrail zulmünü protesto etmek, Filistin’e destek olmak amacıyla Başakşehir Medine Müdafii Fahrettin Paşa Camii'nde "Filistin ve Şehitleri Anma Programı" düzenlendi.

Medine Müdafii Fahrettin Paşa Camii İmam Hatibi Enes Abdurrahman Hibe'nin konuşmasıyla başlayan program, Başakşehir İlçe Vaizi Mehmet Emin Göktepe'nin sohbeti ve duasıyla devam etti. Filistin’in özgürlüğü için siyah, kırmızı, beyaz ve yeşil renkli balonlar uçurulan programda gökyüzü Filistin renklerine boyandı.

Filistin’e Bir Not Bir Mektup

Filistin sembollerinden oluşturulan masa ile karşılanan misafirlere karpuz, zeytin ve limon ikram edilirken program, öğrencilerin sergiledikleri ilahiler, orotoryo, şiirler ve yüz boyama etkinlikleri ile devam etti. Öğrenciler, Filistinli kardeşleri için "Bir Not Bir Mektup" köşesine kendi oyuncaklarını ve mektuplarını bırakırken, duygusal anlar yaşadı. “Kardeşlerimizin yanındayız. Filistin özgürdür, özgür kalacak.” sloganları eşliğinde tutulan Filistin nöbeti ile program sona erdi.