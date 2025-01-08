Tgrt Haber
Haberler>Aktüel>Başakşehir-Galatasaray maç biletlerinin ne zaman satışa çıkacağı gündem oldu! Süper Lig'de karşılaşacaklar

Başakşehir-Galatasaray maç biletlerinin ne zaman satışa çıkacağı gündem oldu! Süper Lig'de karşılaşacaklar

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT HABER
08 Ocak 2025 15:46 - Güncelleme : 08 Ocak 2025 16:14
Başakşehir-Galatasaray maç biletlerinin ne zaman satışa çıkacağı gündem oldu! Süper Lig&#039;de karşılaşacaklar

Trendyol Süper Lig'in 19. hafta karşılaşmaları kapsamında Galatasaray, Başakşehir karşısında deplasmana çıkacak. Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak olan karşılaşmayı izlemek isteyen taraftarlar biletlerin ne zaman satışa çıkacağını ve fiyatlarını merak ediyor. Biletlerin 10 Ocak Cuma günü satışa çıkması bekleniyor.

Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) kapsamında 8 Ocak Çarşamba günü karşı karşıya gelen Galatasaray ile Başakşehir, bu seferde Süper Lig'de karşılaşacak.

Başakşehir'in Galatasaray'ı konuk edeceği karşılaşmanın tarihinin yakınlaşmasıyla birlikte biletleri gündem oldu.

Başakşehir-Galatasaray maç biletlerinin ne zaman satışa çıkacağı gündem oldu! Süper Lig'de karşılaşacaklar - 1. Resim

BAŞAKŞEHİR-GALATASARAY MAÇ BİLETLERİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

Süper Lig​'in 19. haftası kapsamında 12 Ocak 2025 Pazar günü oynanacak olan Başakşehir-Galatasaray maçının biletleri henüz satışa çıkmadı.

Karşılaşmanın biletlerinin turuncu-lacivertliler tarafından 10 Ocak tarihinde satışa çıkarılması bekleniyor.

Biletlerin kesin olarak ne zaman satışa çıkacağı ise kulüp tarafından yapılacak resmi açıklamanın ardından belli olacak.

Başakşehir-Galatasaray maç biletlerinin ne zaman satışa çıkacağı gündem oldu! Süper Lig'de karşılaşacaklar - 2. Resim

BAŞAKŞEHİR-GALATASARAY MAÇ BİLETLERİ NE KADAR?

Başakşehir-Galatasaray karşılaşmasının biletlerinin ne kadar olacağı da kulüp tarafından henüz açıklanmadı.

Bilet​ fiyatlarının da ilerleyen günlerde satış​ duyurusuyla birlikte açıklanacağı tahmin ediliyor.

BAŞAKŞEHİR-GALATASARAY MAÇ BİLETLERİ NASIL ALINIR?

Başakşehir-Galatasaray karşılaşmasının maç biletlerini taraftarlar Passolig'in resmi internet sitesinden satın alabilecekler. 

Sıkça Sorulan Sorular
Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak olan Başakşehir-Galatasaray maçı 12 Ocak 2025 Pazar günü saat 19.00'da başlayacak.

İlgili Haberler

Kaynak: TGRT HABER
başakşehirgalatasaraysüper ligbiletsatış

300
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...