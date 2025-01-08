Başakşehir-Galatasaray maç biletlerinin ne zaman satışa çıkacağı gündem oldu! Süper Lig'de karşılaşacaklar

08 Ocak 2025 15:46 - Güncelleme : 08 Ocak 2025 16:14

Trendyol Süper Lig'in 19. hafta karşılaşmaları kapsamında Galatasaray, Başakşehir karşısında deplasmana çıkacak. Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak olan karşılaşmayı izlemek isteyen taraftarlar biletlerin ne zaman satışa çıkacağını ve fiyatlarını merak ediyor. Biletlerin 10 Ocak Cuma günü satışa çıkması bekleniyor.

Galatasaray'ın ilgilendiği bir sürpriz isim daha ortaya çıktı: Real Madrid peşindeydi

Galatasaray'ın ilgilendiği bir sürpriz isim daha ortaya çıktı: Real Madrid peşindeydi

Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) kapsamında 8 Ocak Çarşamba günü karşı karşıya gelen Galatasaray​ ile Başakşehir​, bu seferde Süper Lig'de karşılaşacak.

Başakşehir'in Galatasaray'ı konuk edeceği karşılaşmanın tarihinin yakınlaşmasıyla birlikte biletleri gündem oldu.

BAŞAKŞEHİR-GALATASARAY MAÇ BİLETLERİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

Süper Lig​'in 19. haftası kapsamında 12 Ocak 2025 Pazar günü oynanacak olan Başakşehir-Galatasaray maçının biletleri henüz satışa çıkmadı.

Karşılaşmanın biletlerinin turuncu-lacivertliler tarafından 10 Ocak tarihinde satışa çıkarılması bekleniyor.

Biletlerin kesin olarak ne zaman satışa çıkacağı ise kulüp tarafından yapılacak resmi açıklamanın ardından belli olacak.

BAŞAKŞEHİR-GALATASARAY MAÇ BİLETLERİ NE KADAR?

Başakşehir-Galatasaray karşılaşmasının biletlerinin ne kadar olacağı da kulüp tarafından henüz açıklanmadı.

Bilet​ fiyatlarının da ilerleyen günlerde satış​ duyurusuyla birlikte açıklanacağı tahmin ediliyor.

BAŞAKŞEHİR-GALATASARAY MAÇ BİLETLERİ NASIL ALINIR?

Başakşehir-Galatasaray karşılaşmasının maç biletlerini taraftarlar Passolig'in resmi internet sitesinden satın alabilecekler.