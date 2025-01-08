Galatasaray-RAMS Başakşehir maç kadrosu! Okan Buruk'un muhtemel 11'i

08 Ocak 2025 09:29 - Güncelleme : 08 Ocak 2025 09:30

Ziraat Türkiye Kupası'nın grup aşamasının ilk maçlarında Galatasaray-RAMS Başakşehir ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşmanın başlamasına saatler kala Galatasaray-RAMS Başakşehir maç kadrosu, muhtemel 11'leri gündem oldu. Karşılaşmada sarı-kırmızılıların kalesini Günay Güvenç'in koruması bekleniyor.

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından geçtiğimiz günlerde Ziraat Türkiye Kupası'nın (ZTK) kura çekimleri gerçekleştirildi.

Kura çekimlerinin ardından C Grubu'nda RAMS Başakşehir, Konyaspor, ikas Eyüpspor, Ahtacı Çorum FK ve Boluspor'la eşleşen Galatasaray bugün ilk karşılaşmasına çıkıyor.

Kendi evinde RAMS Başakşehir'i konuk edecek olan sarı-kırmızılıların karşılaşmadaki maç kadrosu ve muhtemel 11'leri merak ediliyor.

GALATASARAY-BAŞAKŞEHİR MAÇ KADROSU, MUHTEMEL 11

Galatasaray'da karşılaşma öncesinde sadece tek eksik bulunuyor.

UEFA Avrupa Ligi karşılaşmaları sırasında çapraz bağları kopan Mauro Icardi'nin karşılaşmada forma giymeyecek.

Ayrıca sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk'un kupa maçı olmasından dolayı rotasyona gideceği tahmin ediliyor.

Başakşehir'de ise Patryk Szysz sakatlığı nedeniyle forma giymeyecek.

Karşılaşmanın muhtemel 11'lerinin ise şöyle olması bekleniyor:

Galatasaray: Günay, Jelert, Metehan, Nelsson, Jakobs, Kerem, Berkan, Sallai, Eyüp, Yusuf, Batshuayi

Başakşehir: Volkan, Duarte, Hamza, Opoku, Lima, Berat, Keny, Ömer, Pelkas, Figueiredo, Davidson

GALATASARAY-BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

ZTK C Grubu ilk hafta maçları kapsamında oynanacak olan Galatasaray-Başakşehir karşılaşması bugün saat 20.30'da başlayacak.

TFF tarafından açıklanan bilgilere göre karşılaşmayı Ali Şansalan yönetecek.

Şansalan'ın yardımcılıklarını Mustafa Savranlar ve Osman Gökhan Bilir yapacak.

Dördüncü hakem olarak ise Batuhan Kolak maçta görev alacak.

GALATASARAY-BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ KANALDA?

RAMS Park'ta ZTK kapsamında oynanacak olan Galatasaray-Başakşehir karşılaşması ATV ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Galatasaray bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda aldığı Young Boys karşılaşmasından beri mağlup olmadı.

Toplam 21 maçta mağlup olmayan sarı-kırmızılılar 16 galibiyet, 5 beraberlik aldı.

GALATASARAY OSİMHEN NEDEN OYNAMIYOR?

Okan Buruk'un Ziraat Türkiye Kupası karşılaşmalarında rotasyona gitmesi bekleniyor.

Bu sebepten dolayı da Osimhen yerine Batshuayi'ye kadroda yer vereceği tahmin ediliyor.

Osimhen'in Süper Lig kapsamında 12 Ocak 2025 tarihinde oynanacak olan Başakşehir deplasmanında ise ilk 11'de başlaması bekleniyor.