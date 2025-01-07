Galatasaray, Eren Elmalı ile anlaştı mı? Sarı Kırmızılı taraftarın merak konusu oldu

Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber

07 Ocak 2025 18:29 - Güncelleme : 07 Ocak 2025 18:45

Trabzonspor'un milli sol beki Eren Elmalı ile Galatasaray’ın 3.5 yıllık anlaşmaya vardığı iddia edildi. Galatasaray devre arasında transferlere böylece hız vermiş oldu.