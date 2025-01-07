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Galatasaray, Eren Elmalı ile anlaştı mı? Sarı Kırmızılı taraftarın merak konusu oldu

Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber
07 Ocak 2025 18:29 - Güncelleme : 07 Ocak 2025 18:45
Galatasaray, Eren Elmalı ile anlaştı mı? Sarı Kırmızılı taraftarın merak konusu oldu

Trabzonspor'un milli sol beki Eren Elmalı ile Galatasaray’ın 3.5 yıllık anlaşmaya vardığı iddia edildi. Galatasaray devre arasında transferlere böylece hız vermiş oldu.

Galatasaray yönetiminin, yaz transfer döneminden bu yana takibe aldığı Eren Elmalı ile anlaşmaya vardığı iddia edildi.

Galatasaray, Eren Elmalı ile anlaştı mı? Sarı Kırmızılı taraftarın merak konusu oldu - 1. Resim

EREN ELMALI BONSERVİSİ NE KADAR?

Eren Elmalı transfer için Galatasaray'ın kasasından 3.5 milyon euro bonservis bedeli çıkacağı da iddialar arasında yer aldı.

Eren Elmalı 14 kez milli formayı giyme fırsatı buldu.

Galatasaray, Eren Elmalı ile anlaştı mı? Sarı Kırmızılı taraftarın merak konusu oldu - 2. Resim

DURSUN ÖZBEK YÜRÜTÜYOR

Transfer görüşmesini bizzat Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in yürüttüğü belirtildi.

Özbek, Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan ile birebir görüşerek teklifini yaptı.

İki başkan arasında geçen pazarlığın kısa süre içinde sonuçlanması bekleniyor.

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Kaynak: TGRT Haber

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