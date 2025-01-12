Başakşehir-Galatasaray maç kadrosu! Sarı-kırmızılıların muhtemel 11'i

12 Ocak 2025 12:29 - Güncelleme : 12 Ocak 2025 12:54

Süper Lig'in 19. haftası kapsamında Galatasaray, Başakşehir karşısında deplasman maçına çıkacak. Karşılaşmanın başlamasına saatler kala Başakşehir-Galatasaray maç kadrosu, muhtemel 11'leri gündem oldu. Maçta RAMS Başakşehir'de oynayan Patryk Szysz oynamayacak.

Başakşehir-Galatasaray maçının hakeminin kim olduğu açıklandı! Atilla Karaoğlan'ın daha önce yönettiği maçlar

Başakşehir-Galatasaray maçının hakeminin kim olduğu açıklandı! Atilla Karaoğlan'ın daha önce yönettiği maçlar

Galatasaray​ ve Başakşehir​ geçtiğimiz günlerde Ziraat Türkiye Kupası​ birinci grup maçları kapsamında RAMS Park​'ta karşı karşıya geldi.

Beraberlik ile sonuçlanan karşılaşmanın ardından bugün ise Galatasaray ile Başakşehir Süper Lig​ kapsamında tekrardan karşı karşıya gelecek.

RAMS Başakşehir'in Galatasaray'ı konuk edeceği karşılaşmanın öncesinde maç kadrosu ve muhtemel 11'ler merak ediliyor.

GALATASARAY-BAŞAKŞEHİR MAÇ KADROSU, MUHTEMEL 11

Galatasaray'da karşılaşma öncesinde iki tane eksik bulunuyor.

Türkiye Kupası kapsamında oynanan Başakşehir maçında sakatlanan Gabriel Sara maçta forma giymeyecek.

UEFA Avrupa Ligi karşılaşmaları sırasında çapraz bağları kopan Mauro Icardi'de maçta oynamayacak.

Başakşehir'de ise Patryk Szysz, Serdar Gürler ve Leo Duarte'nin sakatlığını bulunuyor.

Karşılaşmanın muhtemel 11'lerinin ise şöyle olması bekleniyor:

Galatasaray: Muslera, Kaan, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Kerem, Torreira, Yunus, Mertens, Barış, Osimhen

Başakşehir: Muhammed, Ömer Ali, Opoku, Hamza, Lima, Onur, Kemen, Deniz Türüç, Djalo, Figueiredo, Piatek

GALATASARAY-BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray-Başakşehir karşılaşması bugün (12 Ocak 2025 Pazar) saat 19.00'da oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından açıklanan bilgilere göre karşılaşmayı Atilla Karaoğlan yönetecek.

Yardımcı hakem olarak ise İbrahim Bozbey ve Ali Can Alp karşılaşmada görev alacak.

Dördüncü hakemin ise Ayberk Demirbaş olduğu açıklandı.

GALATASARAY-BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ KANALDA?

Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak olan Galatasaray-Başakşehir karşılaşması açıklanan bilgilere göre beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

GALATASARAY-BAŞAKŞEHİR İSTATİSTİKLERİ

Galatasaray tarihi boyunca Başakşehir ile toplam 35 kez karşı karşıya geldi.

Bu karşılaşmaların 17'sinde sarı kırmızılılar, 9 'unda ise Başakşehir sahadan galibiyet ile ayrıldı. İki takım arasında oynanan 9 maç ise beraberlik sonuçlandı.

Son 5 karşılaşmada ise sarı-kırmızılıların üstünlüğü bulunuyor. 3 Maçı Galatasaray kazanırken, sadece 1 maçı Başakşehir kazandı. Bir maçta ise berabere kaldılar.