Başakşehir-Galatasaray maçının hakeminin kim olduğu açıklandı! Atilla Karaoğlan'ın daha önce yönettiği maçlar

10 Ocak 2025 11:37 - Güncelleme : 10 Ocak 2025 11:57

Trendyol Süper Lig'in 19. haftası kapsamında oynanacak olan Başakşehir-Galatasaray karşılaşmasını Atilla Karaoğlan yönetecek. TFF tarafından yapılan açıklamanın ardından Atilla Karaoğlan'ın daha önce yönettiği Galatasaray maçları gündem oldu. Deneyimli hakem sarı-kırmızılıların kariyeri boyunca toplam 17 maçını yönetti.

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Ziraat Türkiye Kupası kapsamında bu hafta karşı karşıya gelen Galatasaray ile Başakşehir şimdi de Süper Lig'de karşılaşacak.

Süper Lig'in 19. haftası kapsamında oynanacak olan ve Başakşehir'in, Galatasaray'ı konuk edeceği karşılaşmanın hakeminin kim olacağı Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından açıklandı.

BAŞAKŞEHİR-GALATASARAY MAÇI HAKEMİ KİM?

TFF'nin paylaştığı 19. hafta maç programında yer alan bilgilere göre Başakşehir-Galatasaray karşılaşmasının hakemi Atilla Karaoğlan olacak.

Karaoğlan'ın yardımcılıklarını ise İbrahim Bozbey ve Ali Can Alp yapacakken dördüncü hakem olarak ise Ayberk Demirbaş görev alacak.

ATİLLA KARAOĞLAN'IN YÖNETTİĞİ GALATASARAY MAÇLARI

Atilla Karaoğlan kariyeri boyunca Galatasaray'ın 17 maçında görev aldı.

Bu karşılaşmaların 11'ini sarı-kırmızılılar kazanırken, 2'sinde beraberlik, 4'ünde ise mağlubiyet aldı.

Galatasaray bu maçlarda toplam 50 sarı kart, 1 kırmızı kart gördü ve 7 penaltı kullandı.

ATİLLA KARAOĞLAN KİMDİR?

Atilla Karaoğlan, 22 Haziran 1986 yılında Sakarya'da dünyaya geldi.

Asıl mesleği öğretmenlik olan 34 yaşındaki isim hakemlik kariyerine 2007 yılında başladı.

Süper Lig'de ise ilk kez 26 Ağustos 2019 tarihinde oynanan Gaziantep FK-Gençlerbirliği maçında görev aldı.

Bu sezon ise Atilla Karaoğlan, 9'u Süper Lig'de olmak üzere toplam 17 maçta görev aldı.

Bu karşılaşmalarda 101 sarı, 2 kırmızı kart gösterdi ve 11 penaltı verdi.