Başakşehir-Galatasaray maçında Gabriel Sara neden oynamıyor? Kaç maç kaçıracağı belli oldu

12 Ocak 2025 12:55 - Güncelleme : 12 Ocak 2025 13:07

Galatasaray, Süper Lig'in 19. hafta kapsamında bugün RAMS Başakşehir karşısında deplasmana çıkacak. Karşılaşmanın ilk 11'lerinin belli olmasının ardından Gabriel Sara neden oynamıyor, yok soruları gündeme geldi. Sakatlığı nedeniyle maçta oynayamayan futbolcunun kaç maç kaçıracağı belli oldu.

Başakşehir-Galatasaray maçının hakeminin kim olduğu açıklandı! Atilla Karaoğlan'ın daha önce yönettiği maçlar

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Süper Lig​'de namağlup bir şekilde liderliği elinde tutan Galatasaray​, bugün Başakşehir​ ile karşı karşıya gelecek.

Karşılaşmanın başlamasına sayılı saatler kala Gabriel Sara'nın neden oynamadığı taraftarlar tarafından merak edildi.

GABRİEL SARA​ BAŞAKŞEHİR-GALATASARAY MAÇINDA NEDEN OYNAMIYOR, YOK?

Sarı-kırmızılıların bu sezon ilk 11'inin vazgeçilmez isimlerinden biri olan Gabriel Sara geçtiğimiz hafta Ziraat Türkiye Kupası kapsamında oynanan Başakşehir maçında sakatlanmıştı.

Diz iç yan bağlarında orta düzeyde zorlanma ve kanama tespit edilen futbolcu sakatlığı nedeniyle bugün oynanacak olan Başakşehir deplasmanında forma giymiyor.

GABRİEL SARA KAÇ MAÇ YOK, SAKATLIK​ DURUMU?

Gabriel Sara'nın iddialara göre 2 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Sarı-kırmızılı kulüp tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamanın tamamı ise şöyle:

"Ziraat Türkiye Kupası 1. haftasındaki RAMS Başakşehir karşılaşmasında sağ diz iç yan bağlarında ağrı hisseden Gabriel Sara’nın sponsor hastanemiz Medicana’da yapılan MR tetkiklerinde sağ diz iç yan bağlarında orta düzeyde zorlanma ve kanama tespit edilmiş olup oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır. Futbolcumuzun sahalara geri dönüş süresiyle ilgili kulübümüz ve sağlık ekibimiz tarafından herhangi bir zaman verilmemiş olup, yoğun maç takvimi içerisinde klinik seyrine göre hareket edilecektir."

GABRİEL SARA İSTATİSTİKLERİ

Bu sezon Galatasaray'a Norwich'ten transfer olan Gabriel Sara toplam 25 karşılaşmada 2 bin 6 dakika süre aldı.

Bu karşılaşmalarda 2 gol, 7 asist yapan genç yıldız toplam sadece 2 sarı kart gördü.