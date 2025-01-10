Gabriel Sara'dan Galatasaray'a kötü haber!
Galatasaray Spor Kulübü, Brezilyalı orta saha oyuncusu Gabriel Sara'nın sağ dizinde iç yan bağlarda orta dereceli zorlanma ve kanama tespit edildiğini duyurdu.
RAMS Başakşehir karşılaşmasının ufak bir sakatlık yaşayan Galatasaraylı Gabriel Sara'dan üzücü haber geldi. Galatasaray, Brezilyalı futbolcusu Sara'nın sakatlığıyla ilgili açıklama yaptı.
GABRIEL SARA SAKATLANDI!
Galatasaray Spor Kulübü, Brezilyalı orta saha oyuncusu Sara'nın sağ diz iç yan bağlarında orta düzeyde zorlama ve kanama tespit edildiğini duyurdu.
Tedbir amaçlı Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleşen idmana katılmayan Sara'nın sahalara dönüşü ile ilgili bir bilgi verilmedi.
Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:
"Ziraat Türkiye Kupası 1. haftasındaki RAMS Başakşehir karşılaşmasında sağ diz iç yan bağlarında ağrı hisseden Gabriel Sara’nın sponsor hastanemiz Medicana’da yapılan MR tetkiklerinde sağ diz iç yan bağlarında orta düzeyde zorlanma ve kanama tespit edilmiş olup oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır.
Futbolcumuzun sahalara geri dönüş süresiyle ilgili kulübümüz ve sağlık ekibimiz tarafından herhangi bir zaman verilmemiş olup, yoğun maç takvimi içerisinde klinik seyrine göre hareket edilecektir."