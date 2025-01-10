Gabriel Sara'dan Galatasaray'a kötü haber! 

10 Ocak 2025 20:57 - Güncelleme : 10 Ocak 2025 21:00

Galatasaray Spor Kulübü, Brezilyalı orta saha oyuncusu Gabriel Sara'nın sağ dizinde iç yan bağlarda orta dereceli zorlanma ve kanama tespit edildiğini duyurdu.

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RAMS Başakşehir​ karşılaşmasının ufak bir sakatlık yaşayan Galatasaraylı Gabriel Sara'dan üzücü haber geldi. Galatasaray, Brezilyalı futbolcusu Sara'nın sakatlığıyla ilgili açıklama yaptı.

Galatasaray​ Spor Kulübü, Brezilyalı orta saha oyuncusu Sara'nın sağ diz iç yan bağlarında orta düzeyde zorlama ve kanama tespit edildiğini duyurdu.

Tedbir amaçlı Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleşen idmana katılmayan Sara'nın sahalara dönüşü ile ilgili bir bilgi verilmedi.

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde: