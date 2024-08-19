Başakşehir-St. Patrick's Athletic maçının hakemi Mohammed Al-Emara karnesi

19 Ağustos 2024 13:42 - Güncelleme : 19 Ağustos 2024 14:07

UEFA Konferans Ligi Play-off turunda Başakşehir'in rakibi ST Patrick's Athletic oldu! Karşılaşmanın ne zaman oynanacağı açıklandı

UEFA Konferans Ligi Play-off turunda Başakşehir'in rakibi ST Patrick's Athletic oldu! Karşılaşmanın ne zaman oynanacağı açıklandı

Temsilcimiz Başakşehir, UEFA Konferans Ligi Play-off turunda İrlanda temsilcisi St. Patrick's Athletic ile 22 Ağustos Perşembe günü karşılaşacak.

UEFA tarafından karşılaşmanın hakeminin kimin olduğu açıklandı.

BAŞAKŞEHİR-ST. PATRİCK'S ATHLETİC HAKEMİ KİM?

Başakşehir ve St. Patrick's Athletic karşılaşmasının hakemi Finlandiya Futbol Federasyonu'ndan Mohammed Al-Emara olacak.

Yardımcılıklarını ise aynı ülkeden Turkka Valjakka ve Juuso Mantere yapacak.

Fin Peiman'ın dördüncü hakem olarak görev alacağı karşılaşmada VAR koltuğunda Sören Stroks, AVAR'da Patrick Hanslbauer oturacak.

BAŞAKŞEHİR KONFERANS LİGİ PLAY-OFF MAÇININ HAKEMİ NERELİ?

Karşılaşmanın hakemi Mohammed Al-Emara, Suudi Arabistan'ın Rafha şehrinde dünyaya geldi.

MOHAMMED AL-EMARA KARNESİ

32 yaşındaki deneyimli hakem Mohammed Al-Emara, 2023-2024 sezonunda 4 UEFA Konferans Ligi karşılaşması olmak üzere toplam 25 maç yönetti.

Bu maçlarda 108 sarı, 2 sarıdan-kırmızı, 4 kırmızı kart gösterirken 11 kere penaltı verdi.