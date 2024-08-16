UEFA Konferans Ligi Play-off turunda Başakşehir'in rakibi ST Patrick's Athletic oldu! Karşılaşmanın ne zaman oynanacağı açıklandı
Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT HABER
16 Ağustos 2024 10:42 - Güncelleme : 16 Ağustos 2024 11:00
RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 3. eleme turunda rakibini yenerek Play-off aşamasına yükseldi. Temsilcimizin UEFA Konferans Ligi Play-off turunda rakibi ve maç tarihi belli oldu.
Temsilcimiz RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 3. eleme turunda Gürcistan ekibi Iberia Tiflis'i ilk maç 1-0, ikinci maç ise 2-0 yenerek Play-off aşamasına yükseldi.
UEFA Konferans Ligi play-off aşamasında Başakşehir'in rakibi taraftarlar tarafından merak ediliyor.
UEFA KONFERANS LİGİ PLAY-OFF'LARDA BAŞAKŞEHİR KİMLE KARŞILAŞACAK?
Başakşehir, UEFA Konferans Ligi Play-off aşamasında İrlanda ekibi ST Patrick's Athletic ile eşleşti.
BAŞAKŞEHİR-ST PATRİCK'S ATHLETİC MAÇI NE ZAMAN?
UEFA Konferans Ligi Play-off aşamasında oynanacak olan Başakşehir-ST Patrick's Athletic karşılaşması 22 Ağustos tarihinde oynanacak.
Rövanş maçı ise 29 Ağustos tarihinde İstanbul'da oynanacak.
Karşılaşmaların saatleri ise henüz açıklanmadı.
UEFA tarafından maçların saatleri açıklandığında haberimizi güncelleyeceğiz.
Kaynak: TGRT HABER