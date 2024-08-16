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UEFA Konferans Ligi Play-off turunda Başakşehir'in rakibi ST Patrick's Athletic oldu! Karşılaşmanın ne zaman oynanacağı açıklandı

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT HABER
16 Ağustos 2024 10:42 - Güncelleme : 16 Ağustos 2024 11:00
UEFA Konferans Ligi Play-off turunda Başakşehir&#039;in rakibi ST Patrick&#039;s Athletic oldu! Karşılaşmanın ne zaman oynanacağı açıklandı

RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 3. eleme turunda rakibini yenerek Play-off aşamasına yükseldi. Temsilcimizin UEFA Konferans Ligi Play-off turunda rakibi ve maç tarihi belli oldu.

Temsilcimiz RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 3. eleme turunda Gürcistan ekibi Iberia Tiflis'i ilk maç 1-0, ikinci maç ise 2-0 yenerek Play-off aşamasına yükseldi.

UEFA Konferans Ligi play-off aşamasında Başakşehir'in rakibi taraftarlar tarafından merak ediliyor.

UEFA Konferans Ligi Play-off turunda Başakşehir'in rakibi ST Patrick's Athletic oldu! Karşılaşmanın ne zaman oynanacağı açıklandı - 1. Resim

UEFA KONFERANS LİGİ PLAY-OFF'LARDA BAŞAKŞEHİR KİMLE KARŞILAŞACAK?

Başakşehir, UEFA Konferans Ligi Play-off aşamasında İrlanda ekibi ST Patrick's Athletic ile eşleşti.

BAŞAKŞEHİR-ST PATRİCK'S ATHLETİC MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Konferans Ligi Play-off aşamasında oynanacak olan Başakşehir-ST Patrick's Athletic karşılaşması 22 Ağustos tarihinde oynanacak.

Rövanş maçı ise 29 Ağustos tarihinde İstanbul'da oynanacak.

Karşılaşmaların saatleri ise henüz açıklanmadı.

UEFA tarafından maçların saatleri açıklandığında haberimizi güncelleyeceğiz.

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Kaynak: TGRT HABER
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