Başakşehir'in Konferans Ligi play-off turundaki rakibi belli oldu
Editör: Emre Topaloğlu / Kaynak: tgrthaber.com
16 Ağustos 2024 10:02 - Güncelleme : 16 Ağustos 2024 10:05
Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Iberia Tiflis'i 2-0 mağlup ederek play-off turuna yükseldi. Temsilcimizin bu turdaki rakibi de belli oldu.
UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu rövanş maçında RAMS Başakşehir, Gürcistan ekibi Iberia Tiflis'i konuk etti. Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Başakşehir, Piatek ve Pelkas'ın golleriyle 2-0 kazandı.
İlk maçı da 1-0 kazanan temsilcimiz bu galibiyetle turu toplamda 3-0'lık skorla geçerek play-off turuna yükseldi.
RAKİP İRLANDA'DAN
Başakşehir, UEFA Konferans Ligi Play-off Eleme Turu'nda İrlanda ekibi St Patrick's Athletic ile eşleşti.
Maçlar 22 ve 29 Ağustos'ta oynanacak. İlk maç deplasmanda, ikinci maç ise İstanbul'da oynanacak.
Kaynak: tgrthaber.com