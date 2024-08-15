Başakşehir Iberia'yı 2-0 yenerek turu geçti!
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
15 Ağustos 2024 22:11 - Güncelleme : 15 Ağustos 2024 22:39
UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu maçında Başakşehir, Iberia'yı 2-0 yenerek Avrupa'da yoluna devam etti.
UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu maçında temsilcimiz Başakşehir, Gürcistan takımı Iberia ile 1-0'ın rövanşında karşılaşıyor.
Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan maçta ilk yarı golsüz tamamlandı. İkinci yarıda açılan Başakşehir, 50. dakikada Piatek ve 61. dakikada Pelkas'ın kaydettiği gollerle 2-0 öne geçti.
Karşılaşmada başka gol olmadı ve temsilcimiz Başakşehir, UEFA Konferans Ligi'nde yoluna devam edecek.
İRLANDA TAKIMI İLE EŞLEŞTİ
Başakşehir, UEFA Konferans Ligi play-off turunda İrlanda takımı St. Patricks ile eşleşti.
Kaynak: tgrthaber.com