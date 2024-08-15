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Başakşehir Iberia'yı 2-0 yenerek turu geçti!

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
15 Ağustos 2024 22:11 - Güncelleme : 15 Ağustos 2024 22:39
Başakşehir Iberia&#039;yı 2-0 yenerek turu geçti!

UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu maçında Başakşehir, Iberia'yı 2-0 yenerek Avrupa'da yoluna devam etti.

UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu maçında temsilcimiz Başakşehir, Gürcistan takımı Iberia ile 1-0'ın rövanşında karşılaşıyor.

Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan maçta ilk yarı golsüz tamamlandı. İkinci yarıda açılan Başakşehir, 50. dakikada Piatek ve 61. dakikada Pelkas'ın kaydettiği gollerle 2-0 öne geçti.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve temsilcimiz Başakşehir, UEFA Konferans Ligi'nde yoluna devam edecek.

Başakşehir Iberia'yı 2-0 yenerek turu geçti! - 1. Resim

İRLANDA TAKIMI İLE EŞLEŞTİ

Başakşehir, UEFA Konferans Ligi play-off turunda İrlanda takımı St. Patricks ile eşleşti.

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Kaynak: tgrthaber.com
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