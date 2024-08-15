Başakşehir Iberia'yı 2-0 yenerek turu geçti!

15 Ağustos 2024 22:11 - Güncelleme : 15 Ağustos 2024 22:39

Trabzonspor, Rapid Wien'e 2-0 kaybederek Avrupa Ligi'ne veda etti!

Trabzonspor, Rapid Wien'e 2-0 kaybederek Avrupa Ligi'ne veda etti!

Trendyol Süper Lig'de 3. ve 4. hafta maç takvimi açıklandı!

Trendyol Süper Lig'de 3. ve 4. hafta maç takvimi açıklandı!

UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu maçında temsilcimiz Başakşehir, Gürcistan takımı Iberia ile 1-0'ın rövanşında karşılaşıyor.

Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan maçta ilk yarı golsüz tamamlandı. İkinci yarıda açılan Başakşehir, 50. dakikada Piatek ve 61. dakikada Pelkas'ın kaydettiği gollerle 2-0 öne geçti.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve temsilcimiz Başakşehir, UEFA Konferans Ligi'nde yoluna devam edecek.

İRLANDA TAKIMI İLE EŞLEŞTİ

Başakşehir, UEFA Konferans Ligi play-off turunda İrlanda takımı St. Patricks ile eşleşti.